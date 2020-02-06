Концептуально поддержан новый порядок, относящийся к заработанным за границей пенсиям

В четверг Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону О подоходном налоге жителей, которые предусматривают определение размера необлагаемого минимума и порядка его применения к доходам пенсий по возрасту для реэмигрировавших членов диаспоры, которым назначена пенсия в соответствии с зарубежными нормативными актами, сообщает агентство LETA.
Закон предусматривает, что необлагаемый минимум пенсионера в 2019 году - 3240 евро в год, в 2020 году - 2300 евро в год, а в 2021 году - 3960 евро в год.
Необлагаемый минимум пенсионера применяют к лицам, которые получают пенсию согласно закону О государственных пенсиях, или пенсию по выслуге лет, или специальную государственную пенсию соответственно нормативным актам Латвии, или пенсию соответственно нормативным актом другого государства, или у которого заключен пожизненный договор страхования пенсии.
Необлагаемый минимум (пенсионера, а не пенсии) установлен в целью, чтобы в случае, если пенсия пенсионера не достигает уровня необлагаемого минимума, то оставшуюся недостаточную часть можно применить в виде доходов другого вида (к примеру, заработной платы, хозяйственной деятельности).
Для стран, которые облагают пенсии подоходным налогом, применяют необлагаемый минимум, установленный соответствующим государством, однако нужно и принять во внимание, что установленные в странах ЕС необлагаемые минимумы очень отличаются. Например, есть страны, в которых к пенсионерам применяют всеобщий необлагаемый минимум, в свою очередь в других странах к пенсионерам применяют особый, увеличенный необлагаемый минимум. Есть и страны, в которых применяются дополнительные облегчения в зависимости от возраста налогоплательщика.
Цель законопроекта - способствовать возвращению членов диаспоры предпенсионного возраста в Латвию и попытаться обеспечить возвращение минимум 1000 эмигрировавших лиц в год.
В законопроекте предусматривается, что на полученный за рубежом пенсионный доход вышедшего на пенсию члена диаспоры может распространяться процедура определения необлагаемого налогом минимума иностранной пенсии только в том случае, если соблюдены все следующие условия: перед становлением резидентом Латвии лицо в течение последних 60 месяцев не являлось резидентом Латвии, лицо подало в Службу госдоходов заявку, что хочет использовать необлагаемый минимум зарубежной пенсии реэмигрировавшего члена диаспоры, в СГД поданы соответствующие документы и достигнут установленный возраст.