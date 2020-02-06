На железнодорожной станции "Индра" произошла утечка почти 400 литров мазута

В среду на железнодорожной станции "Индра" из товарного поезда произошла утечка почти 400 литров мазута, но угрозы для окружающей среды нет, сообщила агентству LETA представитель по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды (VVD) Кристина Клявниеце.
Даугавпилсское региональное управление VVD вчера, 5 февраля, получило сообщение от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что на железнодорожной станции "Индра" в Краславском крае остановлен грузовой поезд, так как из двух цистерн произошла утечка топливного мазута. Перевозчиком груза является LDz Cargo, его планируется доставить в Вентспилс.
На место происшествия немедленно выехали инспекторы VVD, сотрудники VUGD и аварийная бригада Latvijas dzelzceļš.
На месте происшествия установлено, что утечка мазута произошла только в пределах рельсовых путей. Ответственные службы предприняли неотложные меры по ее устранению.
"Так как мазут из-за низкой температуры воздуха затвердел и не распространился дальше рельсовых путей, на месте происшествия нет угрозы для окружающей среды", - сообщила представитель VVD.