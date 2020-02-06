На железнодорожной станции "Индра" произошла утечка почти 400 литров мазута

Даугавпилсское региональное управление VVD вчера, 5 февраля, получило сообщение от Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о том, что на железнодорожной станции "Индра" в Краславском крае остановлен грузовой поезд, так как из двух цистерн произошла утечка топливного мазута. Перевозчиком груза является LDz Cargo, его планируется доставить в Вентспилс.