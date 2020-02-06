Видео ⟩ Пожар на предприятии в Броценском крае ликвидирован

Вызов на пожар в Циецерской волости пожарные получили около 4 часов утра. На месте происшествия горели шины на площади 500 кв. м и два здания площадью 300 кв. м.

Как агентству LETA сообщил председатель Броценской краевой думы Арийс Спрогис, пожар начался в здании предприятия по переработке шин, которое полностью сгорело. Также сгорела часть шин, находившихся снаружи здания.

"В прошлом году мы получали жалобы людей на деятельность этого предприятия, объект обследовала муниципальная полиция. Также мы информировали о нем Государственную службу охраны среды (VVD)", - сказал Спрогис.

По его словам, к счастью, сегодня дует северный ветер, который уносит дым от населенных территорий.

Как выяснил агентство LETA, пожар возник на территории Makrol. Владелица предприятия Инита Абеле рассказала, что в сгоревшем здании находилось оборудование для размельчения шин и офис предприятия.

"На месте пожара работают сотрудники полиции, которые выяснят его причины", - сказала она.

Абеле не могла назвать объем причиненного ущерба, но отметила, что он будет большим.

Как сообщалось, пожар возник на территории компании Makrol. Владелица предприятия Инита Абеле рассказала, что в сгоревшем здании находилось оборудование для размельчения шин и офис предприятия. Она не могла назвать объем причиненного ущерба, но отметила, что он будет большим.

По данным Firmas.lv, в 2018 году оборот Makrol составлял 117 806 евро, убытки — 15 639 евро.