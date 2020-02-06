Видео ⟩ В Броценском крае продолжается тушение обширного пожара на производстве

Сейчас возгорание продолжают ликвидировать 11 пожарных с тремя автоцистернами.

Как указали в Пожарно-спасательной службе (VUGD), пожар повышенной опасности такого типа с таким большим количеством горящих покрышек ликвидировать не так и легко.

Как рассказал председатель думы Броценского края Арий Спрогис, пожар начался на предприятии по переработке шин в здании, которое полностью сгорело. Сгорела и часть шин, которая находилась вне постройки.

Днем самоуправление направило своих людей и технику на место пожара, чтобы помочь пожарным справиться с огнем до наступления темноты.

Он рассказал, что на сайте самоуправления и в социальной сети Facebook жителей проинформировали о пожаре и попросили в пределах возможного не находиться на задымленных территориях, а также не допускать присутствия детей в округе пожара.

"К счастью, сегодня дует северный ветер, который уносит дым от обжитых территорий", - сказал Спрогис.

Пожар произошел на производстве предприятия Makrol. Владелец предприятия Инита Абеле рассказала, что в сгоревшем здании находились устройство по измельчению покрышек и офис предприятия. В связи с теплой погодой в здании было отключено отопление.

В данный момент она не смогла назвать размер причиненных предприятию потерь, однако признала, что они значительны.

Напомним, в 4 часа утра пожарные получили вызов в Циецерскую волость, где на территории производственного объекта произошел пожар.

На месте происшествия горели покрышки на площади в 500 квадратных метров и два здания площадью 300 квадратных метров.