Видео ⟩ В Броценском крае продолжается тушение обширного пожара на производстве

Пожарные по-прежнему продолжают тушить обширный пожар на производственном объекте в Броценском крае, где загорелись покрышки и здания.
Сейчас возгорание продолжают ликвидировать 11 пожарных с тремя автоцистернами.
Как указали в Пожарно-спасательной службе (VUGD), пожар повышенной опасности такого типа с таким большим количеством горящих покрышек ликвидировать не так и легко.
Как рассказал председатель думы Броценского края Арий Спрогис, пожар начался на предприятии по переработке шин в здании, которое полностью сгорело. Сгорела и часть шин, которая находилась вне постройки.
Днем самоуправление направило своих людей и технику на место пожара, чтобы помочь пожарным справиться с огнем до наступления темноты.
Он рассказал, что на сайте самоуправления и в социальной сети Facebook жителей проинформировали о пожаре и попросили в пределах возможного не находиться на задымленных территориях, а также не допускать присутствия детей в округе пожара.
"К счастью, сегодня дует северный ветер, который уносит дым от обжитых территорий", - сказал Спрогис.
Пожар произошел на производстве предприятия Makrol. Владелец предприятия Инита Абеле рассказала, что в сгоревшем здании находились устройство по измельчению покрышек и офис предприятия. В связи с теплой погодой в здании было отключено отопление.
В данный момент она не смогла назвать размер причиненных предприятию потерь, однако признала, что они значительны.
Напомним, в 4 часа утра пожарные получили вызов в Циецерскую волость, где на территории производственного объекта произошел пожар.
На месте происшествия горели покрышки на площади в 500 квадратных метров и два здания площадью 300 квадратных метров.
Šobrīd turpinās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanas darbi Brocēnu novada Cieceres pagastā. Izsaukumu saņēmām plkst. 4.02. Teritorijā ar atklātu liesmu dega riepas 500m2 platībā un divas mūra ēkas 300m2 platībā, turklāt spēcīgā vēja ietekmē liesmas strauji izplatījās. pic.twitter.com/xyHanggRSL— VUGD (@ugunsdzeseji) February 6, 2020