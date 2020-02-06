Чт, 6.02.2020
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Гражданину Китая придется снести недостроенное кафе в Айзкраукле

Иллюстративное фото

ФОТО: depositphotos.com

В течение ближайшего месяца гражданину Китая необходимо подать в самоуправления документы для сноса недостроенного здания детского кафе, решила Айзкрауклская дума.

Для того, чтобы обеспечить жителям города и его гостям безопасную и приведенную в порядок городскую среду, депутаты решили начать принудительный снос постройки на улице Лачплеша 14. Постройка, принадлежащая гражданину Китая, длительное время не обслуживается, поэтому ее техническое состояние продолжает ухудшаться, сообщает агентство LETA.

В думе пояснили, что строительное разрешение на возведение детского кафе закончилось в 1993 году. Разрешение продлено не было. После прекращения строительных работ не была произведена консервация здания.

Кроме того, постройка не ограничена со всех сторон, у здания нет дверей и в него легко проникнуть. У части крыши нет покрытия, один угол крыши находится в аварийном состоянии. В аварийном состоянии находятся и некоторые несущие конструкции.

До этого владелец на призывы самоуправления добровольно выполнять свои обязанности не реагировал. Решение думы предусматривает возможность владельцу самому организовать работы по сносу, в противном случае это сделает самоуправление, взыскав затем расходы с владельца здания.

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