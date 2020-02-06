Гражданину Китая придется снести недостроенное кафе в Айзкраукле

Для того, чтобы обеспечить жителям города и его гостям безопасную и приведенную в порядок городскую среду, депутаты решили начать принудительный снос постройки на улице Лачплеша 14. Постройка, принадлежащая гражданину Китая, длительное время не обслуживается, поэтому ее техническое состояние продолжает ухудшаться, сообщает агентство LETA.

В думе пояснили, что строительное разрешение на возведение детского кафе закончилось в 1993 году. Разрешение продлено не было. После прекращения строительных работ не была произведена консервация здания.

Кроме того, постройка не ограничена со всех сторон, у здания нет дверей и в него легко проникнуть. У части крыши нет покрытия, один угол крыши находится в аварийном состоянии. В аварийном состоянии находятся и некоторые несущие конструкции.