Умер врач, который первым предупредил о коронавирусе

В четверг от коронавируса умер офтальмолог больницы Ухани Ли Вэньлян, который первым в декабре прошлого года предупредил об эпидемии нового вируса, сообщает CNN.
#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE— Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020
Ли был госпитализирован после того, как он заразился коронавирусом от одной из своих пациенток.
Коронавирус был констатирован у него 1 февраля.
Напомним, когда Ли в конце декабря пытался предупредить коллег о вспышке заболевания, он попал в полицию, где ему приказали прекратить распространять "слухи".
В декабре 34-летний врач констатировал семь случаев, когда человек заболевал вирусом, который, по его мнению, похож на атипичную пневмонию, которая вызвала глобальную эпидемию в 2003 году.
О своих наблюдениях он 30 декабря сообщил коллегам в мессенджере WeChat. Он предупредил о возможной эпидемии и призвал коллег надевать маски для лица, чтобы защититься от заражения.
Ли был одним из восьми человек, которых полиция Ухани посетила в связи с "распространением слухов".
В конце концов власти перед ним извинились, однако извинения эти были запоздалыми, так как вирус уже начал быстрое распространение.