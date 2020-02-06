Чт, 6.02.2020
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Умер врач, который первым предупредил о коронавирусе

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

В четверг от коронавируса умер офтальмолог больницы Ухани Ли Вэньлян, который первым в декабре прошлого года предупредил об эпидемии нового вируса, сообщает CNN.

Ли был госпитализирован после того, как он заразился коронавирусом от одной из своих пациенток.

Коронавирус был констатирован у него 1 февраля.

Напомним, когда Ли в конце декабря пытался предупредить коллег о вспышке заболевания, он попал в полицию, где ему приказали прекратить распространять "слухи".

В декабре 34-летний врач констатировал семь случаев, когда человек заболевал вирусом, который, по его мнению, похож на атипичную пневмонию, которая вызвала глобальную эпидемию в 2003 году.

О своих наблюдениях он 30 декабря сообщил коллегам в мессенджере WeChat. Он предупредил о возможной эпидемии и призвал коллег надевать маски для лица, чтобы защититься от заражения.

Ли был одним из восьми человек, которых полиция Ухани посетила в связи с "распространением слухов".

В конце концов власти перед ним извинились, однако извинения эти были запоздалыми, так как вирус уже начал быстрое распространение.

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