Умер врач, который первым предупредил о коронавирусе

#Breaking: Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE — Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Ли был госпитализирован после того, как он заразился коронавирусом от одной из своих пациенток.

Коронавирус был констатирован у него 1 февраля.

Напомним, когда Ли в конце декабря пытался предупредить коллег о вспышке заболевания, он попал в полицию, где ему приказали прекратить распространять "слухи".

В декабре 34-летний врач констатировал семь случаев, когда человек заболевал вирусом, который, по его мнению, похож на атипичную пневмонию, которая вызвала глобальную эпидемию в 2003 году.

О своих наблюдениях он 30 декабря сообщил коллегам в мессенджере WeChat. Он предупредил о возможной эпидемии и призвал коллег надевать маски для лица, чтобы защититься от заражения.

Ли был одним из восьми человек, которых полиция Ухани посетила в связи с "распространением слухов".