В конце января в Латвии от зимней спячки пробудились медведи

Руководитель филиала Арнис Бергманис рассказал передаче, что в начале и середине 90-х годов, когда зимы были гораздо холоднее, чем сейчас, "медведи спали два с половиной, три и даже четыре месяца абсолютно без перерывов".

"Затем пришла середина 2000-х. Очень часто - две недели мороз, две - оттепель, и так в принципе всю зиму. Тогда у медведей зимний сон нарушается", - рассказал Бергманис.

Несмотря на короткие зимы последних лет, у обитающих в филиале зоопарка медведей со сном проблем не было. В этот раз они отправились в зимнюю спячку уже в октябре, и проспали, таким образом, несколько месяцев, однако пробуждение в конце января считается слишком ранним", - узнала передача в Cīruļi.

Когда-то единственным, что свидетельствовало о присуствии медведей в январе, был писк малышей, которые могли слышать работники Cīruļi.