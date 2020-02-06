Чт, 6.02.2020
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В конце января в Латвии от зимней спячки пробудились медведи

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В связи с весенней погодой уже в конце января в филиале Рижского зоопарка Cīruļi от зимней спячки пробудились медведи, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.

Руководитель филиала Арнис Бергманис рассказал передаче, что в начале и середине 90-х годов, когда зимы были гораздо холоднее, чем сейчас, "медведи спали два с половиной, три и даже четыре месяца абсолютно без перерывов".

"Затем пришла середина 2000-х. Очень часто - две недели мороз, две - оттепель, и так в принципе всю зиму. Тогда у медведей зимний сон нарушается", - рассказал Бергманис.

Несмотря на короткие зимы последних лет, у обитающих в филиале зоопарка медведей со сном проблем не было. В этот раз они отправились в зимнюю спячку уже в октябре, и проспали, таким образом, несколько месяцев, однако пробуждение в конце января считается слишком ранним", - узнала передача в Cīruļi.

Когда-то единственным, что свидетельствовало о присуствии медведей в январе, был писк малышей, которые могли слышать работники Cīruļi.

"В природе нормально, когда сытый медведь идет спать в октябре, а просыпается в середине апреля. В зоопарке у нас немного по-другому, так как, как видно, медведи у нас практически в центре хозяйственной части, и все время происходит какое-то движение. Однако и это не помешало им насладиться настоящей зимней спячкой", - рассказал передаче Бергманис.

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