Российскому журналисту отказали в постоянном виде на жительство в Латвии из-за командировок

Журналист Леонид Рагозин живет в Латвии с 2014 года. Его статьи публикуются в таких международных изданиях как ВВС, Washington post, Al Jazeera, Politico, Bloomberg и других.

После аннексии Крыма Рагозин продал квартиру в Москве, приобрел место жительства в Риге и получил таким образом вид на жительство.

Сейчас, прожив в Латвии пять лет, Рагозин получил новый вид на жительство. Однако согласно закону, в дальнейшем за каждый прожитый на этом основании в Латвии год ему нужно платить 1000 евро.

Поэтому Рагозин подал заявку на постоянный вид на жительство. В нем отказали, так как журналист не выполнил критерий, предусматривающий, что в течение пяти лет за пределами Латвии можно находиться максимум год или в среднем 2,4 месяца в году.

О Латвии Рагозин писал мало. В сотрудничестве с ReBaltica была создана статья о "Согласии", но большее внимание - как позитивное, так и негативное, привлек его материал - "Как члены Нацобъединения подружились с украинскими ультраправыми".

PMLP отрицает, что на решение было оказано политическое влияние.

В управлении указали, что уже до этого случая были внутренние дискуссии изменить нынешний порядок и расширить возможности находиться по рабочим делам за пределами страны дольше и с постоянным видом на жительство. Однако все это пока находится на уровне идей.