На территории посольства США в Индии изнасилована пятилетняя девочка

Мужчина был арестован в воскресенье, 2 февраля, после заявления родителей в полицию. На девочку напали утром предыдущего дня. Врачи подтвердили, что она была изнасилована.

Семья жертвы проживает на территории посольства, где ее отец работает в хозяйственном отделе. Обвиняемый мужчина не является работником посольства, но живет на его территории у родителей, так как в нем работает его отец.

Комплекс площадью более 11 гектаров находится в престижном районе Дели, где расположены несколько посольств и комиссариатов.

Он тщательно охраняется и в нем трудоустроены местные жители.

Семьи обвиняемого и жертвы были хорошо знакомы между собой. Следователи узнали, что мужчина заманил девочку в свой дом, когда заметил ее, играющей на улице. Родителей мужчины во время нападения дома не было.

Вернувшись домой, девочка рассказала маме о произошедшем. Ее незамедлительно доставили в больницу, где врачи подтвердили, что она была изнасилована.