В Пардаугаве мать оставила младенца в машине, а сама пошла за покупками

"Прибыв на место происшествия, полицейские встретили сотрудницу охраны. Сначала посетители магазина обратились к охранникам. Они в магазине по громкоговорителю сообщили, чтобы владелец автомобиля Saab незамедлительно вернулся к своему транспортному средству. Однако никто так и не отозвался. Таким образом, для решения ситуации была привлечена полиция", - рассказала передаче представитель муниципальной полиции Риги Лаума Грейдане.

Принимая во внимание факт, что температура воздуха была около нуля градусов, полицейские решили вызвать на место происшествия и медиков со спасателями. Вскоре вокруг Saab оказалась целая толпа людей.

"Полицейский и сотрудница охраны пошли обратно в магазин, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения и продолжить призывать по громкой связи владельца машины вернуться к своему транспортному средству", - сказала Грейдане.

Когда сотрудники Пожарно-спасательной службы уже готовили инструменты, чтобы проникнуть в автомобиль, к ним поспешила удивленная женщина.

На этот раз история закончилась благополучно, так как после проверок медики признали, что малышу ничего не угрожает, и дальнейшую работу с семьей переняла Госполиция.

Матери составлен протокол административного нарушения и, скорее всего, она будет символически оштрафована. Стражи порядка призывают людей не рисковать безопасностью своих детей и напоминают, что детей в возрасте до семи лет оставлять без присмотра нельзя.