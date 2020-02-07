В Лабрагсе продолжаются обрушения - на этот раз в море попала часть леса

В ночь с 3 на 4 февраля при спокойной погоде обрушился береговой утес Лабрагса длиной примерно 100 метров и шириной 20 метров с частью леса, сообщает lsm.lv.
Обрушение опасно, поэтому управление Юркалнской волости натянула предупредительную ленту, чтобы заинтересованные, которые посещают это место, не рисковали своей жизнью.
Нужно принять во внимание, что обрушение произошло именно в спокойное время. В этот раз в нем нужно винить не ветер, а дождливую погоду и зиму без мороза, отметил глава Юркалнской волости Гунтарс Рекис.
Зная, что обрушения в этом месте происходят регулярно, чтобы предупредить о них людей, уже ранее на безопасном расстоянии были установлены предупредительные записки на латышском языке.
Это место на крутом берегу в поселке Лабрагс полюбили иностранные туристы с трейлерами. Их места отдыха уже пропали с поверхности земли.