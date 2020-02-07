Топ-20 ⟩ Самые "голые" платья церемонии "Оскар"

В воскресенье, 9 февраля, состоится 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". На мероприятии соберётся множество звёзд в красивых вечерних платьях. В ожидании мероприятия, предлагаем к вашему просмотру самые "голые" или сексуальные вечерник платья!
Актриса Дженнифер Лоуренс, 2016-й год.
Модель Ирина Шейк, 2015-й год.
Актриса Кейт Бланшет, 2014-й год.
Актриса Дженнифе Энистон, 2015-й год.
Модель Крисси Тайген, 2016-й год.
Певица и актриса Дженнифер Лопес, 2015-й год.
Актриса Шарлиз Терон, 2016-й год.
Модель Джиджи Хадид, 2015-й год.
Модель Приянка Чопра, 2016-й год.
Модель Наташа Поли (Наталья Полевщикова), 2016-й год.
Актриса Анджелина Джоли, 2012-й год.
Актриса Кейт Хадсон, 2017-й год.
Актриса Марго Робби, 2015-й год.
Актриса Скарлетт Йоханссон, 2015-й год.
Актриса Оливия Уайлд, 2016-й год.
Актриса Сальма Хайек, 2017-й год.
Актриса Керри Вашингтон, 2016-й год.
Актриса Мила Кунис, 2011-й год.
Николь Кадман, 2013-й год.
Модель Кендалл Дженнер, 2019-й год.