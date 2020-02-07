Пт, 7.02.2020
Я за секунду вспомнила все, что когда-то учила. Ни один мускул не дрогнул. Я просто начала делать свою работу. Надела перчатки, подготовила роженицу. Ребенок вот-вот должен был появиться на свет. Это был уже второй период родов. Алена Федченко, врач, принимавшая роды в самолёте

Топ-20 ⟩ Самые "голые" платья церемонии "Оскар"

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

В воскресенье, 9 февраля, состоится 92-я церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". На мероприятии соберётся множество звёзд в красивых вечерних платьях. В ожидании мероприятия, предлагаем к вашему просмотру самые "голые" или сексуальные вечерник платья! 

Актриса Дженнифер Лоуренс, 2016-й год.

ФОТО: AP/Scanpix

Модель Ирина Шейк, 2015-й год.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Кейт Бланшет, 2014-й год.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Дженнифе Энистон, 2015-й год. 

ФОТО: AP/Scanpix

Модель Крисси Тайген, 2016-й год. 

ФОТО: AFP/SCANPIX

Певица и актриса Дженнифер Лопес, 2015-й год. 

ФОТО: AP/Scanpix

Актриса Шарлиз Терон, 2016-й год. 

ФОТО: AFP/SCANPIX

Модель Джиджи Хадид, 2015-й год. 

ФОТО: REUTRES/Scanpix

Модель Приянка Чопра, 2016-й год. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Модель Наташа Поли (Наталья Полевщикова), 2016-й год. 

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Анджелина Джоли, 2012-й год. 

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Кейт Хадсон, 2017-й год.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Марго Робби, 2015-й год.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Скарлетт Йоханссон, 2015-й год. 

ФОТО: AFP/SCANPIX

Актриса Оливия Уайлд, 2016-й год.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Сальма Хайек, 2017-й год. 

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Керри Вашингтон, 2016-й год.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актриса Мила Кунис, 2011-й год.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Николь Кадман, 2013-й год.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Модель Кендалл Дженнер, 2019-й год.

ФОТО: AP/Scanpix

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