"Спасательница Малибу": Кристина Асмус сразила подписчиков фигурой в купальнике

Российская актриса и супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус после скандала вокруг фильма "Текст" отправилась отдыхать на Мальдивы. Очередное пляжное фото красавицы в Instagram покорило Сеть.
Журналисты сообщают, что на этот раз Кристина отправилась к океану без мужа.
На снимке блондинка находится на пляже и позирует на фоне волн и белого песка. Красный купальник, напоминающий героинь сериала "Спасатели Малибу", подчеркивает достоинства фигуры актрисы и длинные ноги.
Фотография отражает момент пробежки, поэтому Кристина выглядит легко и непринужденно.
"Спасаю себя от банальной подписи к фото", - подписала снимок артистка.
За 12 часов публикация собрала 115 тысяч лайков, а фолловеры оставили около 600 комментариев. Поклонники были покорены красотой звезды и не жалели комплиментов:
"Тут всё настолько идеально, что подпись не нужна", "Какая же красивая", "Невероятная", "Воздушная", "Просто огонь", "Это фото с новых "Спасателей Малибу"?" - писали восхищенные подписчики.