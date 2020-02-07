Пт, 7.02.2020
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"Спасательница Малибу": Кристина Асмус сразила подписчиков фигурой в купальнике

Асмус Кристина

ФОТО: https://www.instagram.com/asmuskristina/коллаж Русский TVNET

Российская актриса и супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус после скандала вокруг фильма "Текст" отправилась отдыхать на Мальдивы. Очередное пляжное фото красавицы в Instagram покорило Сеть. 

Журналисты сообщают, что на этот раз Кристина отправилась к океану без мужа. 

На снимке блондинка находится на пляже и позирует на фоне волн и белого песка. Красный купальник, напоминающий героинь сериала "Спасатели Малибу", подчеркивает достоинства фигуры актрисы и длинные ноги.

Фотография отражает момент пробежки, поэтому Кристина выглядит легко и непринужденно. 

"Спасаю себя от банальной подписи к фото", - подписала снимок артистка. 

За 12 часов публикация собрала 115 тысяч лайков, а фолловеры оставили около 600 комментариев. Поклонники были покорены красотой звезды и не жалели комплиментов: 

"Тут всё настолько идеально, что подпись не нужна", "Какая же красивая", "Невероятная", "Воздушная", "Просто огонь", "Это фото с новых "Спасателей Малибу"?" - писали восхищенные подписчики. 

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