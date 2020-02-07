"Спасательница Малибу": Кристина Асмус сразила подписчиков фигурой в купальнике

Журналисты сообщают, что на этот раз Кристина отправилась к океану без мужа.

На снимке блондинка находится на пляже и позирует на фоне волн и белого песка. Красный купальник, напоминающий героинь сериала "Спасатели Малибу", подчеркивает достоинства фигуры актрисы и длинные ноги.

Фотография отражает момент пробежки, поэтому Кристина выглядит легко и непринужденно.

"Спасаю себя от банальной подписи к фото", - подписала снимок артистка.

За 12 часов публикация собрала 115 тысяч лайков, а фолловеры оставили около 600 комментариев. Поклонники были покорены красотой звезды и не жалели комплиментов: