Пт, 7.02.2020
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Левитс о борьбе с отмыванием денег: Латвия задает высокие стандарты всей Европе

Valsts prezidents Egils Levits

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвия сделала "все и даже еще больше", чтобы не допустить легализации преступно нажитых средств, поэтому было бы закономерно, если бы ее стандарты в этой области в будущем стали стандартами всего ЕС, сказал в интервью передаче 900 sekundes на телеканале TV3 президент Эгил Левитс.

Он подчеркнул, что нигде в Европе не введено столь строгое и эффективное регулирование по предотвращению отмывания денег, как в Латвии, поэтому она могла бы предложить свой опыт ЕС.

По словам президента, Латвия могла бы предложить введение общих европейских стандартов. В Латвии они сейчас очень высоки, но этого недостаточно, если в других европейских странах более низкие стандарты.

В то же время президент признал, что строгое регулирование в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств иногда может создавать сложности для честных предпринимателей в получении кредитов. "Здесь мы должны его немного подкорректировать, чтобы народному хозяйству были доступны банковские кредиты. С экономической точки зрения это очень важно, потому что банковская система - это кровообращение экономики", — сказал Левитс.

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