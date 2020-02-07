Левитс о борьбе с отмыванием денег: Латвия задает высокие стандарты всей Европе

Он подчеркнул, что нигде в Европе не введено столь строгое и эффективное регулирование по предотвращению отмывания денег, как в Латвии, поэтому она могла бы предложить свой опыт ЕС.

По словам президента, Латвия могла бы предложить введение общих европейских стандартов. В Латвии они сейчас очень высоки, но этого недостаточно, если в других европейских странах более низкие стандарты.

В то же время президент признал, что строгое регулирование в сфере предотвращения легализации полученных преступным путем средств иногда может создавать сложности для честных предпринимателей в получении кредитов. "Здесь мы должны его немного подкорректировать, чтобы народному хозяйству были доступны банковские кредиты. С экономической точки зрения это очень важно, потому что банковская система - это кровообращение экономики", — сказал Левитс.