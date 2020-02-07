Наши в КХЛ: кто из представителей Латвии является лучшим в этом сезоне?

Каспар Даугавиньш (Московский "Спартак")

Самым результативным латвийским хоккеистом в этом сезоне КХЛ является Каспар Даугавиньш, который в 52 матчах набрал 35 очков (15 голов + 20 передач).

31-летний Даугавиньш - второй по результативности игрок в составе "Спартака" после Артема Федорова (16+20).

Даугавиньш также набрал позитивный коэффициент полезности +11, что является третьим результатом в команде.

Полюбуемся ещё раз на хет-трик Каспарса Даугавиньша 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/KJGDDFUIlV — Spartak Moscow (@spartak_hc) January 27, 2020

Каспар Даугавиньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Мартиньш Карсумс (Московский "Спартак")

Третий по результативности в этом сезоне КХЛ латвийский хоккеист - Мартиньш Карсумс, который также играет за московский "Спартак".

33-летний форвард в этом сезоне в 46 играх набрал 21 очко (10 голов +11 передач).

Коэффициент полезности Карсумса в этом сезоне составляет +4.

Представляемая латышом команда сейчас находится на пятом месте в Западной конференции.

Мартиньш Карсумс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Лаурис Дарзиньш (Рижское "Динамо)

Второй по результативности в сезоне КХЛ 2019/20 латвийский хоккеист - Лаурис Дарзиньш, в 46 матчах он набрал 29 очков (9+20).

35-летний Дарзиньш в этом сезоне заработал негативный коэффициент полезности -10, выступая за самый слабый клуб КХЛ.

В среднем за матч Дарзиньш набирает 0,63 очка. Лидером по этому показателю среди представителей Латвии является Даугавиньш, который в среднем набирает 0,67 очка.

Лаурис Дарзиньш ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Микс Индрашис (Московское "Динамо")

Из-за травм Микс Индрашис в этом сезоне пропустил много игр. Латвийский нападающий в этом сезоне КХЛ сыграл в 37 из 56 матчей команды.

Индрашис как и Карсумс набрал 21 очко, однако забил меньше голов. На его счету 6 точных бросков и 15 результативных передач.

29-летний Индрашис заработал коэффициент полезности +9.

В данный момент московское "Динамо" занимает в Западной конференции третье место.

Микс Индрашис ФОТО: dynamo.ru

Микелис Редлихс (Рижское "Динамо")

35-летний Микелис Редлихс в 54 матчах этого сезона отметился 16 очками (6+10).

У одного из лидеров рижского "Динамо" коэффициент полезности -4.

Рижане не использовали 45 розыгрышей большинства подряд.

Микелис Редлихс ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Янис Калниньш (Хельсинский "Йокерит")

Латвийский голкипер Янис Калниньш в этом сезоне в рядах хельсинского "Йокерита" в 45 матчах помог команде одержать 31 победу, что является лучшим показателем во всей КХЛ.

Его ближайший преследователь - российский вратарь Иван Бочаров, который в составе московского "Динамо" в 45 матчах одержал на пять побед меньше Калниньша.

28-летний Калниньш в этом сезоне в среднем за матч отражает 92,1% противника и пропускает 2,12 гола.

Латвийский голкипер сделал и три результативных передачи. Столько же на счету чеха Якуба Коваржа из екатеринбургского "Автомобилиста".

Калниньш всего в этом сезоне провел на площадке 2547 минут, что является четвертым показателем среди вратарей в КХЛ.

"Йокерит" сейчас занимает четвертое место в Западной конференции.

Янис Калниньш ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Увис Балинскис (Рижское "Динамо")

23-летний Увис Балинский из-за травм сыграл в этом сезоне только в 40 матчах, однако в КХЛ он является самым результативным защитником среди латвийских хоккеистов.

Балинскис в этом сезоне набрал девять очков (4+5), на его счету коэффициент полезности -13.

Увис Балинскис ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Кристап Сотниекс (Рижское "Динамо")

33-летний защитник Кристап Сотниекс в этом сезоне в 52 матчах набрал восемь очков (4+4).

Защитник рижского "Динамо" в этом сезоне заработал коэффициент полезности -14.

Сотниекс в этом сезоне блокировал 86 бросков противника, что является девятым показателем в КХЛ.