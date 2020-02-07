Литовская пара в Бразилии: девушку изнасиловали, парня — убили

В четверг, 7 февраля, в Бразилии был убит гражданин Литвы. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Литвы Расу Якилайтене.
По сообщениям СМИ, убит был турист из Литвы Адам Жиндулс.
Как уточнила Якилайтене, литовское посольство в Сан-Паулу уже получило официальное подтверждение от полиции Рио-де-Жанейро о факте убийства гражданина Литвы.
Преступление расследует местная полиция.
Литовское консульство также оповестило об убийстве и полицию Литвы с просьбой передать эту информацию родственникам погибшего.
Как сообщают СМИ, убийство произошло на юге Рио-де-Жанейро. Его спутница была изнасилована. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.
В местной полиции уточнили, что труп гражданина Литвы был обнаружен в арендованной им квартире. Находившаяся с ним девушка подтвердила, что была изнасилована. Более подробной информации и комментариев по поводу мотивов преступления бразильская полиция пока не предоставляла.