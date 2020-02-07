Литовская пара в Бразилии: девушку изнасиловали, парня — убили

По сообщениям СМИ, убит был турист из Литвы Адам Жиндулс.

Как уточнила Якилайтене, литовское посольство в Сан-Паулу уже получило официальное подтверждение от полиции Рио-де-Жанейро о факте убийства гражданина Литвы.

Преступление расследует местная полиция.

Литовское консульство также оповестило об убийстве и полицию Литвы с просьбой передать эту информацию родственникам погибшего.

Как сообщают СМИ, убийство произошло на юге Рио-де-Жанейро. Его спутница была изнасилована. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.