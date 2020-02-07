Пт, 7.02.2020
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Литовская пара в Бразилии: девушку изнасиловали, парня — убили

Иллюстративное фото

ФОТО: EPA/AFI

В четверг, 7 февраля, в Бразилии был убит гражданин Литвы. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Литвы Расу Якилайтене.

По сообщениям СМИ, убит был турист из Литвы Адам Жиндулс.

Как уточнила Якилайтене, литовское посольство в Сан-Паулу уже получило официальное подтверждение от полиции Рио-де-Жанейро о факте убийства гражданина Литвы.

Преступление расследует местная полиция.

Литовское консульство также оповестило об убийстве и полицию Литвы с просьбой передать эту информацию родственникам погибшего.

Как сообщают СМИ, убийство произошло на юге Рио-де-Жанейро. Его спутница была изнасилована. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.

В местной полиции уточнили, что труп гражданина Литвы был обнаружен в арендованной им квартире. Находившаяся с ним девушка подтвердила, что была изнасилована. Более подробной информации и комментариев по поводу мотивов преступления бразильская полиция пока не предоставляла.

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