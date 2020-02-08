Домашнее насилие в Латвии: что важно знать

Есть темы, на которые неудобно говорить даже в наш прогрессивный век Интернета и свободы слова. Слишком больно, слишком страшно, что не поймут, не поверят, отвернутся. Одна из таких тем – домашнее насилие. Что важно знать о нём, рассказывает "Мамин Клуб".
К домашнему насилию относятся любые повторяющиеся физические, словесные, сексуальные, эмоциональные или экономические ущемления, используемые одним членом семьи по отношению к другому с целью контроля и власти.
Письмо одной мамы
"В моей жизни всё шло гладко, как в пылком романе. Влюбилась, вышла замуж, родила ребёнка и с головой ушла в семью, бытовую рутину и служение мужу. Время шло, появился и второй малыш. Я всё успевала, и муж, как мне казалось, поддерживал меня. И вот мы узнали о третьей беременности. Честно - я была не готова, не успела восстановиться после вторых родов... Но я любила детей и мужа всем сердцем и чувствовала - к нам стучится ещё один ангелок. А значит, мы должны принять его!
Но всё стало резко меняться. Как-то раз муж неожиданно вдруг ударил меня - так, что искры полетели из глаз. Это случилось в ответ на мой упрёк о курении марихуаны - увы, он порой позволял себе это.
В тот раз я проглотила обиду: идти мне было некуда, поддержки искать негде. Я сама с детства сирота - мать лишили родительских прав в моём раннем детстве, а отца я и вовсе не помню.
Итак, я родила третьего ребёнка, и всё стало ещё хуже. Помимо физического и эмоционального насилия надо мной я стала подозревать, что что-то происходит и с детьми...
В какой-то момент я убедилась - они подвергаются насилию со стороны их родного отца!!! Самое ужасное, что доказать это я не могла, так как физических следов не было.
Скандалы стали обычным явлением в нашем доме. После очередного удара по лицу я не выдержала и обратилась в полицию и социальную службу поддержки. Они помогли мне выбраться из этого ада. Самое главное, что нам обеспечили бесплатное проживание и психологическую поддержку в реабилитационном центре. Соцработники давали мне всю необходимую информацию, помогали в продвижении дела, заведённого на моего мужа. Ознакомили меня со всеми возможностями начать новую жизнь. Я не могу передать, насколько я им благодарна. Теперь мы живём с детьми в своей квартире, обеспечены самым необходимым и чувствуем себя защищёнными.
Мамочки, милые, я хочу всем сказать - не терпите, если вас бьют! Не молчите, если издеваются над вашими детьми! Уходите, убегайте, ищите помощи у близких, если они есть, и обязательно - у государства! Никто ничем вам не поможет, если будете сидеть и молчать. Проявляйте инициативу, составляйте план, шаг за шагом идите в новую жизнь!
Будьте готовы к трудностям и к отказам - увы, иногда бывает и так. Для получения определённых льгот нужны доказательства, справки, заявления - для подтверждения вашй ситуации. Поэтому, находясь в кризисном центре, используйте данные вам возможности и время для самореализации и "перезагрузки".
Я знала, чего хочу добиться, я изучила свои права и права детей. И мне удалось получить социальную, психологическую, юридическую поддержку. Я выражаю благодарность кризисному центру, который спас наши жизни, и всему его персоналу!"
К сожалению, в Латвии по-прежнему распространено мнение, что насилие в семье - это личное дело членов семьи, в которое никто не должен вмешиваться. Более того, данные опросов показывают, что наиболее частой причиной, по которой женщина решает продолжать оставаться в одной семье с насильником, является недостаточное финансовое обеспечение для женщины и ее детей, что наглядно показывает финансовую зависимость жертвы от насильника.
В соответствии со статистикой Совета Европы, каждая четвертая женщина в своей жизни хоть раз страдала от насилия в семье, а 6-10% женщин страдают он насилия в семье каждый год; также насилие в семье является самой частой причиной смерти и инвалидности женщин в возрастной группе от 16 до 44 лет.
Однако любая форма насилия против женщин или детей является нарушением прав и свобод человека, а также нарушением Конвенции ООН 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 1-й статьи Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин, принятой резолюцией ООН 48/104 от 20 декабря 1993 года.
Никакая из форм насилия внутри семьи или в обществе не может быть оправдана.
Если вы - женщина с маленькими детьми, находитесь в декрете или просто не работаете по ряду обстоятельств, или, возможно, вы сами еще ребенок или подросток, страдающий от агрессии со стороны самых, казалось бы, близких людей - помните: не следует терпеть и скрывать свой страх и боль, обрекая себя или своих детей на постоянный стресс и подвергая свое здоровье опасности.
В Латвии много лет существуют и успешно работают службы, которые не только помогают оформить необходимые бумаги или предоставляют бесплатную помощь компетентных юристов и психологов, но и увозят пострадавших людей в специальные кризисные центры, а спустя некоторое время - помогают устроиться на новом месте, обеспечивают предметами первой необходимости, оплачивают часть аренды за квартиру и многое другое.
Поэтому даже если вы без работы или пока не можете работать, помните - у вас есть право на защиту, физическое и психологическое благополучие и, что порой самое главное, на финансовую помощь от государства.
Как действовать, какие конкретно шаги предпринять и на какую помощь рассчитывать
Прежде всего, и это самое главное, - не надо бояться. "Нет возможности работать, нет денег, не потяну, родственники и друзья отвернутся, стыдно" - существует множество отговорок, тормозящих нас на пути к полноценной, здоровой жизни.
"У моей подруги трое детей-погодок - от 10 месяцев до 4 лет, и последние годы она, естественно, не могла работать, будучи занятой заботой о детях. Несмотря на это, когда муж начал проявлять агрессию по отношению к ней и её детям, она собралась с духом и обратилась за помощью - потому что здоровое окружение и будущее благополучие детей дороже такой "семьи"!"
Кроме того, до определенного возраста ребёнок воспринимает семью как единственный окружающий его мир, поэтому, наблюдая насилие со стороны, он получает такую же психологическую травму, как если бы сам ему подвергался.
Дети, растущие в среде, где есть насилие, становятся замкнутыми и неуверенными в себе, перестают кому-либо доверять.
Существует мнение, что дети наблюдают за насилием пассивно, как бы со стороны, но на самом деле это не так - часто дети вступают в конфликтную ситуацию, пытаясь защитить брата, сестру или родителя, и в итоге сами могут получить травму. Поэтому, живя в условиях, в которых вы стали жертвой любого вида насилия, необходимо как можно скорее менять место жительства, несмотря ни на какие ограничивающие обстоятельства.
*Информация, приведенная ниже, - не только сухие факты и номера телефонов, но и практические советы от людей, побывавших в сложных жизненных ситуациях и уже прошедших этот тяжелый путь.
Что нужно знать в первую очередь:
К насилию относится не только применение физической силы против вас или ваших детей, но и попытки контроля и психологических манипуляций, ограничение взаимодействия с внешним миром, проявление ревности и эгоцентричности со стороны партнера, унижение, финансовые ограничения, угрозы.
Если в семье вы периодически или постоянно сталкиваетесь с чем-то из вышеперечисленного, мы советуем вам обратиться за помощью в социальные службы.
Прежде всего это:
- Государственная полиция (телефон 110)
- Скорая помощь (телефон 113)
Данные службы реагируют наиболее оперативно и после уточнения обстоятельств предлагают направить вас и ваших детей в кризисный (реабилитационный) центр, где можно получить всю необходимую поддержку и консультации.
Если вы подросток и наблюдаете насилие в вашей семье, вы также можете обратиться за помощью и поддержкой в полицию, Службу скорой помощи или в Сиротский суд (телефон +37167037746, e-mail: bt@riga.lv).
Также существуют телефоны доверия, по которым можно позвонить в любое время и рассказать о ситуации, в которую вы попали:
• Кризисный и консультационный центр Skalbes: телефоны +371 6 7222922, +371 2 7722292;
• Бесплатный телефон доверия для детей: 116111, можно также отправить e-mail с сайта;
• Семейный телефон доверия опять же центра Skalbes: 22 407 407 по рабочим дням с 15:00 до 22:00. По этому номеру телефона поддержку и помощь может получить любой человек, независимо от его местожительства, возраста и статуса отношений. Консультации специалистов анонимны, они предоставляются как на латышском, так и на русском языке.
Если вы вызвали полицию, постарайтесь иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении детей. Ведите себя спокойно и постарайтесь максимально корректно объяснить происходящую ситуацию.
Помимо полиции можно, а часто - нужно, вызвать работников из службы социальной помощи. В Латвии квалифицированную помощь можно получить от уже названного Кризисного и консультационного центра Skalbes. Работники службы первым делом предоставят вам безопасное место для проживания и обеспечат всем необходимым.
Если вы решили поехать в кризисный центр, заранее возьмите с собой: документы, вещи по сезону для себя и детей, средства гигиены и аптечку.
На месте необходимо будет оформить заявление, на основании которого вам предоставят бесплатную помощь, включая проживание, питание и вещи первой необходимости. Также вы будете иметь право на бесплатную психологическую помощь.
Для получения бесплатной юридической помощи вы можете обратиться в Администрацию юридической помощи по телефону 80001801 - здесь можно подать на развод, либо вам помогут оформить все необходимые заявления с целью защиты ваших прав и обеспечения безопасности.
Можно обратиться в Бюро омбудсмена, где есть следующие отделы: отдел по правам детей, отдел по гражданским и политическим правам, отдел по социальным, экономическим и культурным правам. Телефон: +371 67686768 (на консультацию необходимо записаться заранее), e-mail: tiesibsargs@tiesibsargs.lv.
Пребывание в кризисном центре даст вам возможность пройти реабилитацию и подготовиться к самостоятельной жизни. Бесплатное проживание может длиться до 60 дней и по необходимости продлевается до 6 месяцев.
Итак, вы сделали первый и самый сложный шаг - обратились за помощью и оказались в безопасном месте среди квалифицированных людей, каждый день решающих подобные ситуации и готовых предоставить необходимую поддержку.
Конечно, не все может быть легко и гладко, но вы уже достигли главного - избавились от влияния насильника на вас и ваших детей, вышли из деструктивных отношений и готовы защищать свои права.
Следующим шагом будет обустройство новой, свободной от насилия жизни. Прежде всего вам следует позаботиться о жилье и получении дохода.
Если вы в декрете, то оформите пособие на детей. Информация о размере пособия и условиях оформления пособий ЗДЕСЬ.
Если отец не способен или отказывается выплачивать деньги на содержание детей, попросите социального работника помочь вам оформить все необходимые документы для достижения цели.
Также вы имеете право получить поддержку от государства и оформить статус малообеспеченной или малоимущей персоны, получив таким образом помощь в оплате коммунальных услуг, медикаментов и вещей первой необходимости. Для этого необходимо предоставить выписку по счету из банка за последние 3 месяца, счет за коммунальные платежи и договор на квартиру, а также информацию о прочих обязательных регулярных платежах и тратах.
В помощь родителям и детям в кризисных ситуациях создан также благотворительный фонд Маминого клуба. Его цель - реализовать долговременную целенаправленную помощь в кризисных ситуациях.
В благотворительный фонд Маминого клуба обращаются за помощью:
- Мамы, которым нужна практическая помощь, но они не знают, куда обращаться;
- Семьи, находящиеся в поле зрения социальной службы, нуждающиеся в поддержке, чтобы поправить жизненные обстоятельства и семейные отношения;
- Родители детей со сложными диагнозами, без перспективы получить лечение в Латвии;
- Молодые и несовершеннолетние мамы, оставшиеся без поддержки;
- Когда необходима эмоциональная поддержка - чтобы выслушали и проявили сочувствие.
Узнать больше о деятельности Фонда и попросить поддержку можно ЗДЕСЬ.
А если всё ещё можно исправить?..
Для семей, находящихся на распутье и переживающих трудный период, с 2020 года будет доступна бесплатная помощь медиатора.
Министерство в сотрудничестве с Советом сертифицированных медиаторов с 1 января 2020 года реализует проект "Бесплатная медиация в семейных ссорах", чтобы оказывать поддержку семьям в решении конфликтов, в том числе, касающихся интересов детей - например, определении места жительства ребёнка, разделении оплаты счетов, воспитании детей, оформлении развода или, наоборот, налаживании отношений и так далее.
Узнать подробно о возможности бесплатно воспользоваться помощью медиатора можно ЗДЕСЬ.
Пусть ссоры обходят вашу семью стороной и вам никогда не придётся воспользоваться этой информацией. Однако если приходит беда - так важно знать, что есть кто-то, кто может помочь.
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Авторство - Мамин клуб, Анна Иларионова, Владлена Цатурова.