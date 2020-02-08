Домашнее насилие в Латвии: что важно знать

Я знала, чего хочу добиться, я изучила свои права и права детей. И мне удалось получить социальную, психологическую, юридическую поддержку. Я выражаю благодарность кризисному центру, который спас наши жизни, и всему его персоналу!"

К сожалению, в Латвии по-прежнему распространено мнение, что насилие в семье - это личное дело членов семьи, в которое никто не должен вмешиваться. Более того, данные опросов показывают, что наиболее частой причиной, по которой женщина решает продолжать оставаться в одной семье с насильником, является недостаточное финансовое обеспечение для женщины и ее детей, что наглядно показывает финансовую зависимость жертвы от насильника.

В соответствии со статистикой Совета Европы, каждая четвертая женщина в своей жизни хоть раз страдала от насилия в семье, а 6-10% женщин страдают он насилия в семье каждый год; также насилие в семье является самой частой причиной смерти и инвалидности женщин в возрастной группе от 16 до 44 лет.

Однако любая форма насилия против женщин или детей является нарушением прав и свобод человека, а также нарушением Конвенции ООН 1979 года о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и 1-й статьи Декларации ООН об искоренении насилия в отношении женщин, принятой резолюцией ООН 48/104 от 20 декабря 1993 года.

Никакая из форм насилия внутри семьи или в обществе не может быть оправдана.

Если вы - женщина с маленькими детьми, находитесь в декрете или просто не работаете по ряду обстоятельств, или, возможно, вы сами еще ребенок или подросток, страдающий от агрессии со стороны самых, казалось бы, близких людей - помните: не следует терпеть и скрывать свой страх и боль, обрекая себя или своих детей на постоянный стресс и подвергая свое здоровье опасности.

В Латвии много лет существуют и успешно работают службы, которые не только помогают оформить необходимые бумаги или предоставляют бесплатную помощь компетентных юристов и психологов, но и увозят пострадавших людей в специальные кризисные центры, а спустя некоторое время - помогают устроиться на новом месте, обеспечивают предметами первой необходимости, оплачивают часть аренды за квартиру и многое другое.

Поэтому даже если вы без работы или пока не можете работать, помните - у вас есть право на защиту, физическое и психологическое благополучие и, что порой самое главное, на финансовую помощь от государства.

ФОТО: pexels.com

Как действовать, какие конкретно шаги предпринять и на какую помощь рассчитывать

Прежде всего, и это самое главное, - не надо бояться. "Нет возможности работать, нет денег, не потяну, родственники и друзья отвернутся, стыдно" - существует множество отговорок, тормозящих нас на пути к полноценной, здоровой жизни.