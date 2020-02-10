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На улице становится теплее, дни становятся длиннее. Это является прекрасной возможностью проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаться длительными прогулками, заниматься садоводством, кататься на велосипеде, сочетать полезное времяпровождение с активным отдыхом. Но, больное колено часто мешает реализации этих планов. Что делать? - Чтобы своевременно предотвратить дискомфорт или боль при нагрузке, коленные суставы следует регулярно тренировать и, в случае повышенной нагрузки, дополнительно поддерживать и фиксировать, соблюдая принципы активного и здорового образа жизни. Если вас уже достигла боль в коленных суставах, новая модель наколенника для поддержки коленного сустава немецкого производителя Bauerfeind станет незаменимым помощником.

 

ФОТО: Пресс-фото

Показаниями к применению фиксатора колена GenuTrain являются следующие симптомы:

  • чувство нестабильности в колене;
  • повышенное раздражение;
  • боль;
  • скопление жидкости в синовиальной (околосуставной) сумке колена.

Мы рекомендуем GenuTrain в качестве удобного и эффективного терапевтического приспособления для следующих диагнозов:

  • растяжение связок, смещения коленной чашечки;
  • артрит, остеоартрит (остеоартроз), другие дегенеративные заболевания суставов;
  • тендинопатия, тендомиопатия, менископатия;
  • пред- или послеоперационное раздражение и воспаление;
  • болезнь Осгуда-Шлаттера (Osgood–Schlatter disease — остеохондропатия бугристости большеберцовой кости);
  • неспецифическая боль.

ФОТО: Пресс-фото

Что делает его таким эффективным?

НОВАЯ ТЕХНИКА плетения ткани обеспечивает максимальное прилегание и адаптацию, соответствие формы фиксатора к коленному суставу, обеспечивая стабильность коленного сустава.

КОМФОРТНАЯ КОЛЬЦЕВИДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ВСТАВКА с помощью дополнительных опорных силиконовых подушечек эффективно снимает боль при натяжении связок.

ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ позволяет легко надевать и снимать фиксатор, одновременно сохраняя правильную позицию, правильное размещение на колене даже во время активных движений.

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