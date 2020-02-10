На улице становится теплее, дни становятся длиннее. Это является прекрасной возможностью проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаться длительными прогулками, заниматься садоводством, кататься на велосипеде, сочетать полезное времяпровождение с активным отдыхом. Но, больное колено часто мешает реализации этих планов. Что делать? - Чтобы своевременно предотвратить дискомфорт или боль при нагрузке, коленные суставы следует регулярно тренировать и, в случае повышенной нагрузки, дополнительно поддерживать и фиксировать, соблюдая принципы активного и здорового образа жизни. Если вас уже достигла боль в коленных суставах, новая модель наколенника для поддержки коленного сустава немецкого производителя Bauerfeind станет незаменимым помощником.