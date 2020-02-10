На улице становится теплее, дни становятся длиннее. Это является прекрасной возможностью проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаться длительными прогулками, заниматься садоводством, кататься на велосипеде, сочетать полезное времяпровождение с активным отдыхом. Но, больное колено часто мешает реализации этих планов. Что делать? - Чтобы своевременно предотвратить дискомфорт или боль при нагрузке, коленные суставы следует регулярно тренировать и, в случае повышенной нагрузки, дополнительно поддерживать и фиксировать, соблюдая принципы активного и здорового образа жизни. Если вас уже достигла боль в коленных суставах, новая модель наколенника для поддержки коленного сустава немецкого производителя Bauerfeind станет незаменимым помощником.
Показаниями к применению фиксатора колена GenuTrain являются следующие симптомы:
- чувство нестабильности в колене;
- повышенное раздражение;
- боль;
- скопление жидкости в синовиальной (околосуставной) сумке колена.
Мы рекомендуем GenuTrain в качестве удобного и эффективного терапевтического приспособления для следующих диагнозов:
- растяжение связок, смещения коленной чашечки;
- артрит, остеоартрит (остеоартроз), другие дегенеративные заболевания суставов;
- тендинопатия, тендомиопатия, менископатия;
- пред- или послеоперационное раздражение и воспаление;
- болезнь Осгуда-Шлаттера (Osgood–Schlatter disease — остеохондропатия бугристости большеберцовой кости);
- неспецифическая боль.
Что делает его таким эффективным?
НОВАЯ ТЕХНИКА плетения ткани обеспечивает максимальное прилегание и адаптацию, соответствие формы фиксатора к коленному суставу, обеспечивая стабильность коленного сустава.
КОМФОРТНАЯ КОЛЬЦЕВИДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ВСТАВКА с помощью дополнительных опорных силиконовых подушечек эффективно снимает боль при натяжении связок.
ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ позволяет легко надевать и снимать фиксатор, одновременно сохраняя правильную позицию, правильное размещение на колене даже во время активных движений.
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