В Латвии выросла безработица

В январе уровень зарегистрированной безработицы составил 6,4% экономически активного населения, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в декабре 2019 года, сообщает Государственное агентство занятости.
В конце января было зарегистрировано 58 832 безработных, что на 1024 человека больше, чем месяцем ранее (57 808).
Самая низкая безработица в январе была в Рижском регионе - 4,3%, самая высокая сохраняется в Латгале - 13,9%. В Видземе уровень безработицы в январе составил 6%, в Земгале и Курземе - соответственно 6,5% и 7,4%.
В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце января составил 4%.
В конце 2019 года безработица в Латвии составляла 6,2% экономически активного населения.