В Латвии выросла безработица

В конце января было зарегистрировано 58 832 безработных, что на 1024 человека больше, чем месяцем ранее (57 808).

Самая низкая безработица в январе была в Рижском регионе - 4,3%, самая высокая сохраняется в Латгале - 13,9%. В Видземе уровень безработицы в январе составил 6%, в Земгале и Курземе - соответственно 6,5% и 7,4%.

В столице уровень зарегистрированной безработицы в конце января составил 4%.