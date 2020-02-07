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Певец обвинил Пугачеву в загубленной карьере: "Она платила деньги, чтобы меня не показывали"
Кумиры 80-х

Алла Пугачева

ФОТО: скриншот видео

Советский и российский певец Михаил Муромов был невероятно популярен в 80-х со своим хитом "Яблоки на снегу". Пресса его негласно называла "символом поколения". 18 ноября 2019 года артисту исполнилось 69 лет. Сейчас о нем мало кто помнит, музыкант считает, что в его забвении виновата Алла Пугачева. Об этом пишет StarHit.ru. 

"Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении", - цитирует Муромова издание. 

Он считает, что Примадонна платила зарплату своим людям на телевидении, а они делали все, чтобы другие звезды, кроме Аллы Борисовны, не появлялись. 

На вопросы журналистов о романтических отношениях с Пугачевой певец ответил резко, указав, что Примадонне были нужны только те, кто помогал ей стремиться к успеху. 

"Стефанович, Кузьмин, Челобанов. Кто такая Алла вообще? Всех убрала эта Алла", - заявил Михаил Владимирович. 

Сейчас артист периодически выступает с Азизой, которая подверглась травле после убийства Игоря Талькова. 

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