Певец обвинил Пугачеву в загубленной карьере: "Она платила деньги, чтобы меня не показывали"

Советский и российский певец Михаил Муромов был невероятно популярен в 80-х со своим хитом "Яблоки на снегу". Пресса его негласно называла "символом поколения". 18 ноября 2019 года артисту исполнилось 69 лет. Сейчас о нем мало кто помнит, музыкант считает, что в его забвении виновата Алла Пугачева. Об этом пишет StarHit.ru.