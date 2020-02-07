Пт, 7.02.2020
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Пассажирский самолет едва не сбит над Сирией: лайнер сел на российской авиабазе

Airbus-320

ФОТО: Reuters/ScanPix

Из-за угрозы попасть под обстрел сирийских воздушных сил экстренную посадку на российской аваиационной базе Хмеймим совершил самолет гражданской авиации со 172 пассажирами на борту. Об инциденте сообщают российские СМИ.

Лайнер Airbus-320 направлялся из Тегерана в Дамаск. При заходе на посадку самолет оказался в опасной зоне и был перенаправлен диспетчерами на российскую авиабазу, где и совершил посадку.

Как пояснили в Минобороны РФ, угроза возникла из-за отражения сирийскими войсками израильского авианалета.

Отметим, что инцидент произошел спустя месяц после гибели украинского лайнера в Тегеране. Позже иранские власти признали, что самолет был сбит из-за ошибки военных.

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