Пассажирский самолет едва не сбит над Сирией: лайнер сел на российской авиабазе

Из-за угрозы попасть под обстрел сирийских воздушных сил экстренную посадку на российской аваиационной базе Хмеймим совершил самолет гражданской авиации со 172 пассажирами на борту. Об инциденте сообщают российские СМИ.
Лайнер Airbus-320 направлялся из Тегерана в Дамаск. При заходе на посадку самолет оказался в опасной зоне и был перенаправлен диспетчерами на российскую авиабазу, где и совершил посадку.
Как пояснили в Минобороны РФ, угроза возникла из-за отражения сирийскими войсками израильского авианалета.
Отметим, что инцидент произошел спустя месяц после гибели украинского лайнера в Тегеране. Позже иранские власти признали, что самолет был сбит из-за ошибки военных.