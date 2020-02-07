Кубок Федерации: латвийским теннисисткам предстоит встреча с сестрами Уильямс

Сборную Латвии в борьбе против США будут представлять ведущие латвийские теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова, а также Диана Марцинкевича и Даниэла Висмане. Капитаном сборной Латвии остается Адриан Жгун. В свою очередь в команду соперниц входят София Кенин, Серена Уильямс, Коко Гауфф, Элисон Риске и Бетани Маттек-Сандс. В рамках дуэли предусмотрены четырех матча в одиночном разряде и один матч в парном разряде.

"Атмосфера в команде идеальна, девушки чувствуют себя хорошо, готовы выйти на корт и сражаться. Нам будет противостоять команда США с сильнейшим составом, но возможности обязательно будут, и их необходимо использовать.

София Кенин только вернулась из Австралии, и кажется невероятным, что она выйдет на корт уже в пятницу. Время покажет, но мы готовы к борьбе и продемонстрируем свои лучшие навыки", - подчеркивает капитан сборной Латвии Адриан Жгун.

"Обе команды выступают в своем сильнейшем составе, все спортсменки прибыли на место и каждый день активно тренируются. Впереди очень серьезные матчи, и цель у обеих команд одна - победить и пройти в финальный турнир.

Мы усердно готовились к турниру и ждем вечера пятницы, чтобы увидеть, реализуется ли эта большая работа на кортах", - сообщает из Америки генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс.

В прямом эфире матчи сборной Латвии будут транслироваться на канале Best4Sport TV. Матчи первого дня начнутся с 5:30 (8 февраля), второго дня - в ночь с субботы на воскресенье с 1:30 (9 февраля).

Прошедшим летом стало известно, что меняется формат турнира Кубка Федерации. В финальном турнире будут участвовать 20 лучших команд мира, и для их определения 7 и 8 февраля пройдет квалификационный раунд турнира, во время которого 16 команд распределят восемь путевок на большой финал Кубка Федерации, который 14-19 апреля пройдет в столице Венгрии Будапеште.

В отборочном раунде каждая сборная проведет по четыре матча в одиночном разряде и один парный матч - 7 февраля пройдут два матча в одиночном разряде, а 8 февраля - два матча в одиночном разряде и один парный.

На квалификационном турнире за выход в финал будут бороться Нидерланды, Беларусь, Румыния, Россия, Бразилия, Германия, Испания, Япония, Швейцария, Канада, Бельгия, Казахстан, Словакия, Великобритания, США и Латвия.