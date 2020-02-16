50 центов за поездку на трамвае в Латвии

Есть в Латвии одно самоуправление, где проезд на трамвае еще несколько лет назад стоил всего 43 цента, а сегодня - 50 центов. Приобретать билет необходимо уже давно забытым многими рижанами способом - прямо в вагоне у кондуктора. Знаете, что это за город?
Да, это второй по величине город нашей страны - Даугавпилс! Совсем недавно по рельсам этого города начали курсировать новые, произведенные в России, трамваи.
Галерея: Новые трамваи в Даугавпилсе
Мы же хотим вспомнить другие вагоны трамваев - те, на которых катались несколько поколений даугавпилчан.
Рассказ следует начать с того, что прокатиться на трамвае можно лишь в трёх городах Латвии - в Риге, Лиепае и Даугавпилсе.
В то время как в столице действуют восемь трамвайных маршрутов, а в Лиепае - всего один, в Даугавпилсе на рельсовом общественном транспорте пока можно добраться в трёх направлениях.
Однако совсем недавно начался процесс сдачи в эксплуатацию новой трамвайной линии, которая вскоре также будет открыта для пассажирских перевозок.
Галерея: Поездка на даугавпилсском трамвае
Трамвай номер 1 следует по маршруту ул. Бутлерова - Вокзал, а трамвай номер 2 - от ул. Бутлерова до Форштадта.
Мы же прокатились по самому длинному маршруту - на "тройке", которая соединяет Стропы и Крепость.
Расстояние от точки А до точки Б длиной 8,8 километра трамвай преодолевает за 35 минут.
В то время как в Риге оплата проезда в общественном транспорте уже давно осуществляется путем регистрации э-талона, а в Лиепае пассажиры трамвая компостируют талоны, в Даугавпилсе билет покупается непосредственно в вагоне у кондуктора.
Вояж на "рогатом" рельсовом транспорте во всех трёх городах Латвии отличается не только методом оплаты, но и стоимостью - если
в Риге проезд стоит 1 евро 15 центов (активировав э-талон) и 2 евро (при оплатите водителю), то в Лиепае - 70 центов при покупке заранее и 80 центов у вагоновожатого. В Даугавпилсе же стоимость билета составляет 50 центов.
Строительство городского трамвая во втором по величине городе Латвии началось в 1946 году. Первая трамвайная линия была построена за 123 дня. Примечательно, что в 1987 году в Даугавпилсе было четыре маршрута, однако после пробных маршрутов "тройку" и "четвёрку" объединили.
По официальным данным, даугавпилсские трамваи ежегодно перевозят около 9 миллионов пассажиров. На предприятии работают более 300 сотрудников.