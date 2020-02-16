50 центов за поездку на трамвае в Латвии

Да, это второй по величине город нашей страны - Даугавпилс! Совсем недавно по рельсам этого города начали курсировать новые, произведенные в России, трамваи.

Галерея: Новые трамваи в Даугавпилсе

Мы же хотим вспомнить другие вагоны трамваев - те, на которых катались несколько поколений даугавпилчан.

Рассказ следует начать с того, что прокатиться на трамвае можно лишь в трёх городах Латвии - в Риге, Лиепае и Даугавпилсе.

В то время как в столице действуют восемь трамвайных маршрутов, а в Лиепае - всего один, в Даугавпилсе на рельсовом общественном транспорте пока можно добраться в трёх направлениях.

Однако совсем недавно начался процесс сдачи в эксплуатацию новой трамвайной линии, которая вскоре также будет открыта для пассажирских перевозок.

Галерея: Поездка на даугавпилсском трамвае

Трамвай номер 1 следует по маршруту ул. Бутлерова - Вокзал, а трамвай номер 2 - от ул. Бутлерова до Форштадта.

Мы же прокатились по самому длинному маршруту - на "тройке", которая соединяет Стропы и Крепость.

Расстояние от точки А до точки Б длиной 8,8 километра трамвай преодолевает за 35 минут.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В то время как в Риге оплата проезда в общественном транспорте уже давно осуществляется путем регистрации э-талона, а в Лиепае пассажиры трамвая компостируют талоны, в Даугавпилсе билет покупается непосредственно в вагоне у кондуктора.

Вояж на "рогатом" рельсовом транспорте во всех трёх городах Латвии отличается не только методом оплаты, но и стоимостью - если

в Риге проезд стоит 1 евро 15 центов (активировав э-талон) и 2 евро (при оплатите водителю), то в Лиепае - 70 центов при покупке заранее и 80 центов у вагоновожатого. В Даугавпилсе же стоимость билета составляет 50 центов.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Строительство городского трамвая во втором по величине городе Латвии началось в 1946 году. Первая трамвайная линия была построена за 123 дня. Примечательно, что в 1987 году в Даугавпилсе было четыре маршрута, однако после пробных маршрутов "тройку" и "четвёрку" объединили.