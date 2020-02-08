Три знака Зодиака, которые своим умом превосходят всех остальных

1. Скорпион

Скорпионы - одни из самых любопытных среди всех представителей зодиакального круга, но они обладают и множеством других качеств. Эти люди любят всем сердцем и всегда готовы поделиться своей любовью.

Порой они бывают импульсивны и часто принимают необдуманные решения. При этом, если понимают, что совершили ошибку, обычно стараются поскорее все исправить. Кроме того, Скорпионы очень чувствительны, что помогает им в сердечных делах. Хотя часто именно по этой причине им разбивают сердце и причиняют боль. Рожденные под знаком Скорпиона люди очень харизматичны, что помогает им с легкостью заводить новых друзей и становиться популярными.

Часто они служат примером для подражания среди друзей и знакомых. Именно поэтому Скорпионы стараются быть лучше, чтобы и другие смогли сделать то же самое.

Они знают все свои слабые и сильные стороны. И если возникнет необходимость, смогут с легкостью поступиться своим самолюбием.

Некоторые известные Скорпионы: Мартин Лютер, Михаил Ломоносов, Федор Достоевский, Пабло Пикассо, Эльдар Рязанов, Билл Гейтс, Дмитрий Дибров, Астрид Линдгрен, Индира Ганди, Майя Плисецкая, Джулия Робертс, Деми Мур.

Галерея: Джулия Робертс (Скорпион, родилась 28 октября 1967 г.)

2. Дева

Девы как никто другой способны наполнить ваш мир своим светом. Еще в школе они показывают выдающиеся результаты и обычно становятся звездами в своем классе. Представителями этого знака Зодиака движет жажда знаний - они всегда пытаются научиться чему-то новому. Однако это вовсе не означает, что Девы согласятся учиться чему угодно - они углубляются лишь в то, что их по-настоящему интересует. Если представител данного знака Зодиака решительно за что-то берутся, то им не требуется много времени, чтобы стать экспертами в конкретном вопросе.

В случае, если у рожденного под знаком Девы человека не лежит душа к математике, он с одинаковой вероятностью может как стать гением, так и не стать им. А вот коли он обожает этот предмет, то непременно проявит себя лучше всех остальных в этой области.

Интеллект Дев не ограничивается лишь учебой и школьными предметами. Представители этого знака, любящие рисовать, могут стать выдающимися художниками, поклонники кино - гениальными режиссерами, а любители танцев - талантливыми танцорами.

Так происходит потому, что если Девам что-то нравится, они будут уделять этому все свое время и станут лучшими во всем, к чему у них лежит душа.

Девам нужно все или ничего. Это касается и хобби, и даже отношений: они всегда пытаются во всем быть лучшими. Если Девы кого-то любят, то ради этого человека смогут пойти на все.

Некоторые известные Девы: Майкл Фарадей, Герберт Уэллс, Джеймс Фенимор Купер, Лев Толстой, Стивен Кинг, Майкл Дуглас, Киану Ривз, Елизавета I, Агата Кристи, Грета Гарбо, Софи Лорен, Сальма Хайек, Камерон Диас.

Галерея: Сальма Хайек (Дева, родилась 2 сентября 1966 г.)

Галерея: Камерон Диас (Дева, родилась 30 августа 1972 г.)

3. Водолей

Водолеи просто не могут потерпеть неудачу, ведь они находятся под влиянием Сатурна. Это наиболее творческие люди, которых вам когда-либо удастся повстречать. В оригинальности и креативности им нет равных. Представители этого знака Зодиака не хотят сливаться с толпой - они будут плыть против течения, чтобы найти свое собственное место в этом мире. Водолеи отличаются не только своими творческими способностями, но и сосредоточенностью и целеустремленностью. Если они на что-то решаются, то их уже ничто не сможет остановить. Водолеи просто не могут не добиться успеха, так уж они устроены. Представители этого знака всегда привлекают к себе внимание своей загадочностью. Они не сдаются и не поддаются давлению.

Кроме того, Водолеи умеют мыслить логически и находить решение любых проблем. Благодаря их стойкости им больше всего подходят административные должности.

Из Водолеев также могут получиться выдающиеся политики, потому что они смогут найти новые и инновационные способы решить основные проблемы своей страны.

Некоторые известные Водолеи: Галилео Галилей, Джордж Байрон, Чарльз Дарвин, Дмитрий Мендилеев, Ванга, Вирджиния Вулф, Йоко Оно, Дженнифер Энистон, Опра Уинфри.