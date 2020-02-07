Путин и Лукашенко встретились в Сочи: поели кашу, сыграли в хоккей

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В Сочи проходит встреча президентов Беларуси и России. Лукашенко назвал эти переговоры "моментом истины".
- От коронавируса умерли уже 638 человек. Больше всего в Китае. Сингапур повысил уровень опасности до "оранжевого". Следующий уровень – "красный", – означает пандемию.
- Венгрия предлагает Украине свое решение языкового вопроса. Киев хочет, чтобы венгерское меньшинство в Закарпатье знало украинский язык.
- Международная команда ученых полностью расшифровала геном десятков видов рака. Ждет ли нас революция в онкологии?
Видео: ГЛАВНОЕ | 07.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.