Пт, 7.02.2020
Сейчас среднего класса нет. Это проблема. Богатые могут снять что-то получше - для них это не тот уровень, ну а бедные вообще ничего позволить себе не могут. Николай Колотило, владелец комплекса отдыха "Колотиловка"
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Путин и Лукашенко встретились в Сочи: поели кашу, сыграли в хоккей

Александр Лукашенко и Владимир Путин

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Сочи проходит встреча президентов Беларуси и России. Лукашенко назвал эти переговоры "моментом истины".
  • От коронавируса умерли уже 638 человек. Больше всего в Китае. Сингапур повысил уровень опасности до "оранжевого". Следующий уровень – "красный", – означает пандемию.
  • Венгрия предлагает Украине свое решение языкового вопроса. Киев хочет, чтобы венгерское меньшинство в Закарпатье знало украинский язык.
  • Международная команда ученых полностью расшифровала геном десятков видов рака. Ждет ли нас революция в онкологии?

Видео: ГЛАВНОЕ | 07.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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