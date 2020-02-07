Он был близок к суициду. История Деонтея Уайлдера и его особенной дочери

Деонтей Уайлдер родился 22 сентября 1985 года в США, в городе Таскалуса. В мире бокса он обрёл славу крайне сильного боксёра, которому хватит лишь одного удара, чтобы завершить бой нокаутом противника. Однако, известный боксёр подумывал свести счёты с жизнью ещё до начала своей спортивной карьеры.

"Самый тёмный момент моей жизни настал много лет назад, кажется, в 2005 году, когда на свет появилась дочь", - рассказывал Уайлдер.

Его дочь родилась с расщеплением позвоночника. "Но именно 2006 год был для меня действительно сложным. Настолько, что я отдалился от семьи, а в моих руках уже было оружие - я был готов совершить самоубийство", - признался боксёр.

Уайлдер отметил, что будучи 19-летним парнем, было очень уж нелегко принять тот факт, что его ребёнок родился с проблемами со здоровьем.

"Мы все молимся, лишь бы наши дети родились здоровыми. И в тот же момент ты, будучи совсем юным, получаешь в жизни подобный вызов, хотя сам в это время ещё только пытаешься найти свой собственный путь и своё призвание", - продолжал боксёр.

Спортсмен признался, что в тот момент у него в голове появлялись мысли о суициде:

"Ты думаешь, что единственным способом всё это прекратить является самоубийство. Ты думаешь только о себе и о том, что происходит вокруг", - поделился Уайлдер.

Боксёр рассказал, что одной из причин склонения к суициду были финансовые трудности.

"Тебе предстоит ещё больший вызов в жизни, так как у тебя есть ребёнок, которому нужно ещё больше любви. Не помогает и то, что ты еле сводишь концы с концами, а деньги не задерживаются из-за множества счетов", - высказался Уайлдер.

"Ты живёшь от зарплаты до зарплаты. Знаю, каково это, ибо у меня самого так было", - продолжал боксёр, который до своей спортивной карьеры работал официантом в какой-то блинной.

Как сказал сам Уайлдер, в первый раз боксёрские перчатки он надел лишь в 20 лет, чтобы попробовать заработать денег на содержание своей дочери.

Уже через три года сильный тяжеловес стал обладателем бронзовой медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. В возрасте 33 лет Уайлдер стал чемпионом WBC среди тяжеловесов.

"В то время я всегда шёл в холодный душ и сразу спать. Когда просыпался, чувствовал себя другим человеком, который готов двигаться дальше с новыми взглядами на жизнь и никогда не сдаваться", - вспоминает свой путь к титулу WBC Уайлдер.

"Поэтому я здесь, чтобы учить людей и мотивировать их. Чтобы показать другим, что у нас всех были проблемы, но сдаваться нельзя", - завершил свою речь боксёр.

За свою боксёрскую карьеру Уайлдер провёл 43 боя, в 42 из которых он одержал победу. Единственный раз, когда судьи подняли руки американского боксёра и его противника одновременно, был в декабре 2008 года, после боя против Тайсона Фьюри. В тот раз судьи приняли скандальное решение о ничье, хотя многие эксперты бокса считали, что Фьюри за 12 раундов сделал достаточно, чтобы отметить победу.