Латвия начала Кубок Федерации с поражения: Севастова уступила Кенин

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в субботу на Кубке Федерации (Fed Cup) в первом матче потерпела поражение, в связи с чем сборная США вышла вперед.
Севастова (WTA 41) в первой дуэли со счетом 2:6, 2:6 уступила Софии Кенин (WTA 7) из США.
"Outstanding stuff from the Australian Open Champion"— Fed Cup (@FedCup) February 8, 2020
From 40-0 down and with shots like these, @SofiaKenin gets an early break against Anastasija Sevastova to give @usta the advantage in the opening set 👏#FedCup pic.twitter.com/4f8QitcTuE
How did @SofiaKenin make that? 😱— Fed Cup (@FedCup) February 8, 2020
This point has it all...#FedCup pic.twitter.com/SUjQYuyBjQ
Севастова и Кенин хорошо знакомы между собой, так как многократно проводили совместные тренировки, а также встречались на турнирах WTA.
Кенин в этом сезоне провела 12 матчей, в которых одержала десять побед. Для нее этот сезон начался неожиданно хорошо, так как в Австралии она сумела выиграть первый в своей карьере титул "Большого шлема", в результате чего Кенин в ранге опередила Серену Уильямс.
Перед этой дуэлью теннисистки встречались между собой два раза, и оба раза побеждала Кенин. В последний раз спортсменки встречались в этом году в первом круге турнира в Брисбене, когда американка одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:4.
Для Кенин выступление стало дебютным в рядах сборной США.
Позднее на корт выйдут Алёна Остапенко и Серена Уильямс.
В ночь на воскресенье Остапенко встретится с Кенин, а Севастова - с Уильямс. После этих дуэлей предусмотрены матчи в парном разряде.