Сб, 8.02.2020
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Латвия начала Кубок Федерации с поражения: Севастова уступила Кенин

Анастасия Севастова

ФОТО: AP/Scanpix

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова в субботу на Кубке Федерации (Fed Cup) в первом матче потерпела поражение, в связи с чем сборная США вышла вперед.

Севастова (WTA 41) в первой дуэли со счетом 2:6, 2:6 уступила Софии Кенин (WTA 7) из США.

Севастова и Кенин хорошо знакомы между собой, так как многократно проводили совместные тренировки, а также встречались на турнирах WTA.

Кенин в этом сезоне провела 12 матчей, в которых одержала десять побед. Для нее этот сезон начался неожиданно хорошо, так как в Австралии она сумела выиграть первый в своей карьере титул "Большого шлема", в результате чего Кенин в ранге опередила Серену Уильямс.

Перед этой дуэлью теннисистки встречались между собой два раза, и оба раза побеждала Кенин. В последний раз спортсменки встречались в этом году в первом круге турнира в Брисбене, когда американка одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:4.

Для Кенин выступление стало дебютным в рядах сборной США.

Позднее на корт выйдут Алёна Остапенко и Серена Уильямс.

В ночь на воскресенье Остапенко встретится с Кенин, а Севастова - с Уильямс. После этих дуэлей предусмотрены матчи в парном разряде.

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