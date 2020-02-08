Латвия начала Кубок Федерации с поражения: Севастова уступила Кенин

Севастова (WTA 41) в первой дуэли со счетом 2:6, 2:6 уступила Софии Кенин (WTA 7) из США.

"Outstanding stuff from the Australian Open Champion"



From 40-0 down and with shots like these, @SofiaKenin gets an early break against Anastasija Sevastova to give @usta the advantage in the opening set 👏#FedCup pic.twitter.com/4f8QitcTuE — Fed Cup (@FedCup) February 8, 2020

Севастова и Кенин хорошо знакомы между собой, так как многократно проводили совместные тренировки, а также встречались на турнирах WTA.

Кенин в этом сезоне провела 12 матчей, в которых одержала десять побед. Для нее этот сезон начался неожиданно хорошо, так как в Австралии она сумела выиграть первый в своей карьере титул "Большого шлема", в результате чего Кенин в ранге опередила Серену Уильямс.

Перед этой дуэлью теннисистки встречались между собой два раза, и оба раза побеждала Кенин. В последний раз спортсменки встречались в этом году в первом круге турнира в Брисбене, когда американка одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:4.

Для Кенин выступление стало дебютным в рядах сборной США.

Позднее на корт выйдут Алёна Остапенко и Серена Уильямс.