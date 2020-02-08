Впервые жертвами нового коронавируса стали граждане США и Японии

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 722 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 34 546, сообщает AFP.
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 722 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 34 546, сообщает AFP.
В течение последних 24 часов умерли 86 жертв вируса, в том числе 81 - в эпицентре вспышки провинции Хубэй, где также диагностировано 3399 новых случаев заболевания.
Впервые жертвами нового коронавируса стали граждане Японии и США. Оба иностранца умерли в китайском городе Ухань, который считается эпицентром вируса.
О личности умерших информации мало. Гражданине Японии, по данным новостного агентства Kiodo, был доставлен в больницу с подозрениями на пневмонию. В свою очередь американцу было 60 лет. Он умер в четверг, однако посольство США сообщило об этом только сейчас.
В Гонконге пока что зарегистрирован один смертельный случай и 24 случая инфекции, а в Макао - десять случаев инфекции. Один смертельный случай зарегистрирован на Филиппинах.
Число погибших уже превысило число жертв атипичной пневмонии в Китае и Гонконге в 2002 и 2003 годах.
Вспышка атипичной пневмонии унесла жизни примерно 650 человек в Китай и Гонконге, а также более жизни более 120 человек по всему миру.
Случая заболевания новым коронавирусом подтверждены более чем в 20 странах, в том числе 89 случаев в Японии, 33 - в Сингапуре, 25 - в Таиланде, 24 в Южной Корее, 16 в Тайване, 14 - в Малайзии, 14 - в Австралии, 13 - в Германии, 13 - во Вьетнаме, 12 - в США, шесть - в Канаде, пять - в ОАЭ, три - в Индии, три - в Италии, три - в Великобритании, три - на Филиппинах (в том числе один смертельный случай), два - в России, и по одному - в Бельгии, Камбодже, Непале, Финляндии, Испании, Шри-Ланке и Швеции.