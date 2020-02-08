Впервые жертвами нового коронавируса стали граждане США и Японии

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 722 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 34 546, сообщает AFP.

В течение последних 24 часов умерли 86 жертв вируса, в том числе 81 - в эпицентре вспышки провинции Хубэй, где также диагностировано 3399 новых случаев заболевания.

Впервые жертвами нового коронавируса стали граждане Японии и США. Оба иностранца умерли в китайском городе Ухань, который считается эпицентром вируса.

О личности умерших информации мало. Гражданине Японии, по данным новостного агентства Kiodo, был доставлен в больницу с подозрениями на пневмонию. В свою очередь американцу было 60 лет. Он умер в четверг, однако посольство США сообщило об этом только сейчас.

В Гонконге пока что зарегистрирован один смертельный случай и 24 случая инфекции, а в Макао - десять случаев инфекции. Один смертельный случай зарегистрирован на Филиппинах.

Число погибших уже превысило число жертв атипичной пневмонии в Китае и Гонконге в 2002 и 2003 годах.

Вспышка атипичной пневмонии унесла жизни примерно 650 человек в Китай и Гонконге, а также более жизни более 120 человек по всему миру.