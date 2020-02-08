Снова "сухарь": Мерзликин продолжает творить чудеса в НХЛ

Латвийский вратарь Элвис Мерзликин в ночь на субботу (по латвийскому времени) поомг команде "Коламбус Блю Джекетс" одержать победу в матче НХЛ.
"Блю Джекетс" на своем поле со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) обыграли "Детройт Ред Уингз", одержав девятую победу в последних десяти матчах.
Марзликин отразил все 16 бросков противника, одержав уже пятую "сухую" победу в своем дебютном сезоне в НХЛ.
Также он был признан третьей звездой матча.
Латвийский вратарь с пятью "сухими" играми является лидером лиги среди голкиперов.
Мерзликин помог команде одержать победу в восьми матчах подряд, на которые он выходил в стартовом составе.
Резервным вратарем "Джекетс" на этой игре был латыш Матис Кивлениекс.
"Блю Джекетс" с 69 очками в 55 матчах занимают пятое место в Восточной конфереции.
В свою очередь "Ред Уингз" с 30 очками в данный момент является слабейшей командов в НХЛ.