Сб, 8.02.2020
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Снова "сухарь": Мерзликин продолжает творить чудеса в НХЛ

Элвис Мерзликин

ФОТО: AP/Scanpix

Латвийский вратарь Элвис Мерзликин в ночь на субботу (по латвийскому времени) поомг команде "Коламбус Блю Джекетс" одержать победу в матче НХЛ.

"Блю Джекетс" на своем поле со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) обыграли "Детройт Ред Уингз", одержав девятую победу в последних десяти матчах.

Марзликин отразил все 16 бросков противника, одержав уже пятую "сухую" победу в своем дебютном сезоне в НХЛ.

Также он был признан третьей звездой матча.

Латвийский вратарь с пятью "сухими" играми является лидером лиги среди голкиперов.

Мерзликин помог команде одержать победу в восьми матчах подряд, на которые он выходил в стартовом составе.

Резервным вратарем "Джекетс" на этой игре был латыш Матис Кивлениекс.

"Блю Джекетс" с 69 очками в 55 матчах занимают пятое место в Восточной конфереции.

В свою очередь "Ред Уингз" с 30 очками в данный момент является слабейшей командов в НХЛ.

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