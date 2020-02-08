Сб, 8.02.2020
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  • Королеве не хватает: Букингемский дворец ищет планировщика для реновации стоимостью 435 млн евро

Королеве не хватает: Букингемский дворец ищет планировщика для реновации стоимостью 435 млн евро

ФОТО: AFP/SCANPIX

Королева Елизавета II находится в поисках планировщика, который поможет организовать проведение реновации.

Королевский дом и монархи действительно являются темой, которая способна раздражать британцев до белого каления. Если недавно общественность дискутировала об отказе Меган и Гарри от исполнения королевских обязанностей и реставрации Фрогморской усадьбы, то реновация Букингемского дворца стоимостью 435 миллионов евро или 369 миллионов фунтов приводит британцев в гнев.

Это первая первая перестройка дворца с 1950-х годов и к работам привлечены 200 специалистов, которые уже проводят работы по реновации замка.

Понятно, что затраты на это будут покрыты из средств налогоплательщиков.

В опубликованном королевским домом объявлении о работе сказано, что у планировщика реставрации должен быть опыт в проведении подобных реставрационных работ, и годовая зарплата может достигать 44 900 евро или 38 000 фунтов. Реновацию планируется провести в течение десяти лет.

Несмотря на то, что дорогую реновацию замка широкая общественность осудила, она была необходимо. В культовом доме до сих пор работают проведенные в 1940-х годах системы электричества и водоснабжения, что создает серьезные угрозы пожара и наводнения. Кроме того, в ванных сохранились бойлеры, которым уже по 30 лет.

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