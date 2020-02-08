Королеве не хватает: Букингемский дворец ищет планировщика для реновации стоимостью 435 млн евро

Королевский дом и монархи действительно являются темой, которая способна раздражать британцев до белого каления. Если недавно общественность дискутировала об отказе Меган и Гарри от исполнения королевских обязанностей и реставрации Фрогморской усадьбы, то реновация Букингемского дворца стоимостью 435 миллионов евро или 369 миллионов фунтов приводит британцев в гнев.

Это первая первая перестройка дворца с 1950-х годов и к работам привлечены 200 специалистов, которые уже проводят работы по реновации замка.

Понятно, что затраты на это будут покрыты из средств налогоплательщиков.

В опубликованном королевским домом объявлении о работе сказано, что у планировщика реставрации должен быть опыт в проведении подобных реставрационных работ, и годовая зарплата может достигать 44 900 евро или 38 000 фунтов. Реновацию планируется провести в течение десяти лет.