"Отец покончил с собой из-за долгов": ищут пострадавших от фирмы Baltin

В своих предсмертных письмах отец Винеты рассказывает, что в 2007 году у него был кредит в банке Parex. Решил перекредитоваться. По объявлению нашел фирму Baltin. Познакомился с Владиславом Гарансом. Тот сказал, что поможет: долгосрочный кредит будет, но позже. А пока предложил заключить временный договор, который обещал аннулировать: быстрый кредит. Почти 6 с половиной тысяч под большие проценты — 10% плюс комиссия полторы тысячи.

"Через месяц, когда срок договора закончился, они продлили договор еще на месяц и добавили еще 10% в месяц на всю сумму. Не только на сам кредит, но еще на комиссионные и предыдущие проценты.

Такие продления 4 раза идут и каждый раз начисляются проценты от процентов, от процентов", - рассказывает Винета.

Таким образом, долг мужчины за несколько месяцев вырос в 2 раза, с 6-ти тысяч до 12-ти тысяч. Эта сумма и значится в долгосрочном договоре, который позже все-таки заключили. Отец Винеты пытался платить, ежемесячный платеж 275 евро — отдавал треть своей зарплаты. Подрабатывал грузчиком. Но не справился, заболел раком. Снова взял в долг: еще 2 с половиной тысячи. И летом 2008-го ушел из жизни. Тогда Владислав Гаранс, по словам Винеты, обманул уже ее: обещал побыстрее продать трехкомнатную квартиру, разницу вернуть. Семья съехала, но денег так и не увидела.

Винета подала заявление в полицию и начала собственное расследование. Оказалось, она не единственная жертва Baltin. В 2008 году Татьяна захотела приватизировать квартиру, в которой жила с бабушкой.

"Так как не могла взять в банке кредит, у меня была уже плохая история, обратилась в фирму Baltin. Он мне дал кредит с условием, что, когда я приватизирую квартиру, я у них ее заложу. Получилось так, что я не пришла к нему вовремя перезаключить договор, побоялась, испугалась, тогда молодая совсем была, - вспоминает Татьяна. -

Подсовывает мне документы, которые я должна подписать о штрафе: каждый день идет большая сумма, по-моему, 250 латов в день.

Друг мне показывает головой, чтобы я не подписывала, но Владислав сел рядом со мной. Я тогда ревела страшно, понимала, что плохо будет. Получается, я подписала сама себе приговор с этим штрафом".

Татьяна потеряла квартиру. Лишилась своей жилплощади и другая женщина, которая просит не называть ее имени. В 2008 году задолжала банку за 2 месяца — 300 евро. Фирма Baltin обещала погасить долг, сделать перекредитацию. Но на деле никакой перекредитации так и не произошло. Уже знакомая схема: обещание долгосрочного кредита в будущем. А пока быстрый кредит под огромные проценты, который не смогла потянуть.

"Через какое-то время Владислав Гаранс написал бумагу, что за 15 тысяч евро он у меня покупает квартиру. Квартира в то время стоила 80-90 тысяч. У меня спецпроект. Естественно, даже этих денег не дали", - рассказывает женщина.

Она тяжело переживала потерю квартиры, вынужденный переезд. Очень скоро заболела раком.

Уголовное дело Винеты было закрыто. Тогда девушка подала прошение в гражданский суд. Суд только начался. Винета Аглиша просит отозваться других людей, которые могли пострадать от фирмы Baltin. В 2017 эта компания была ликвидирована.