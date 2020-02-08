По следам Литвы: Maxima сняла с продажи часть мясных продуктов и в Латвии

"В пятницу во второй половине дня мы получили информацию от литовской сети магазинов Maxima о том, что полностью остановлена торговля сырым мясом и изготовляемыми из него маринованными полуфабрикатами. Действуя превентивно, мы отправили на проверку не только продукцию литовского производителя, но и образцы говяжьего, куриного и свиного мяса латвийских производителей", - пояснила Дупате-Угуле, добавив, что проверки качества продукции в магазинах проводятся регулярно - по меньшей мере один раз в месяц.