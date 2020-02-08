Разрываясь между Китаем и Британией: как коронавирус разлучает семьи

Я тоже скачала эту игру на телефон, но не хочу даже смотреть на нее.

Отмена рейсов

За два дня да моего вылета в Британию я просыпаюсь в 5:30 утра.

Первым делом я проверяю, сколько новых случаев заражения подтверждено. Их на этот момент уже более 15 тысяч.

Авиалинии отменяют полеты в Китай и из него. Я проверяю свой рейс: он тоже отменен.

Я понимаю, что могу задержаться в Китае дольше, чем рассчитывала. Я отправляю сообщение своему начальнику на работе и начинаю строить планы на ближайшие недели и даже месяцы на случай, если я застряну в Китае.

Несколько авиалиний продолжают полеты в Британию из ряда крупных городов, так что у меня нет оснований, чтобы оставаться здесь. Я заказываю билет на другой рейс.

Я проверяю свой рейс каждые пять минут, но в душе надеюсь, что его отменят, и я останусь с родителями. Но его не отменяют.

Я вновь и вновь заставляю родителей клятвенно обещать мне, что они не будут выходить из дома.

В Ухани, откуда пошло распространение вируса, введен карантин EPA

Я покупаю через интернет несколько десятков пачек каллиграфической бумаги для моей мамы, обновляю подписку родителей на сайты потокового видео и даже подумываю, не купить ли им тренажерную беговую дорожку.

Каждый год мой отъезд после празднования Нового года вызывает поток слез. Я единственный ребенок в семье и живу за 9 тысяч километров от дома. Но в этот раз мы испытываем совсем иные чувства.

"Никуда не выходи"

В утро моего отъезда отец встает пораньше, чтобы приготовить на завтрак свое фирменное блюдо - жареный рис.

"Если проголодаешься в аэропорту - возьми себе лапшу быстрого приготовления, только не ешь в ресторанах", - предупреждает он, накладывая мне огромную порцию риса.

Все посетители китайских аэропортов в обязательном порядке носят маски Reuters

В 7 утра мы уже едем в небольшой местный аэропорт, откуда я вылетаю в Чэнду.

Аэропорт почти пуст. Открыто лишь несколько дверей - так легче проверять у людей температуру. Я понимаю, что родители не станут заходить в здание, только когда сама уже прохожу в двери.

"Следите за собой хорошенько, я буду звонить каждый день. И не выходите на улицу!" - говорю я и машу им через стекло. И начинаю рыдать.

Каждый Новый год мои бабушка с дедушкой твердят мне, какая я бесчувственная, потому что оставляю родителей в Китае.

Раньше я никогда с ними не соглашалась: я считала, что должна взять от жизни все, пока мои родители относительно молоды и здоровы. Но теперь, чем больше я читаю про этот вирус, тем меньше во мне остается уверенности.