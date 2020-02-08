Сб, 8.02.2020
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В Таиланде военнослужащий открыл огонь по прохожим: погибли минимум 17 человек

Подозреваемый

ФОТО: facebook.com

В субботу, 8 февраля, в Таиланде военнослужащий открыл огонь по прохожим рядом с торговым центром города Накхонратчасима в центральной части страны.

Как сообщает "Медуза", в результате обстрела погибли минимум 17 человек, еще 14 ранены.

Перед тем, как начать стрельбу, военный убил командира, одного солдата и 62-летнюю женщину у себя в части.

Стрельбу по прохожим нападавший транслировал в Facebook.

По данным полиции, солдат украл автомобиль Humvee из казармы и отправился в торговый центр Terminal 21, стреляя по дороге по людям.

В торговом центре он захватил заложников и спрятался в подвале. Полиция и солдаты центр закрыли.

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