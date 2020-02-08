В Таиланде военнослужащий открыл огонь по прохожим: погибли минимум 20 человек

Как сообщает "Медуза", в результате обстрела погибли минимум 20 человек, есть и раненые

Перед тем, как начать стрельбу, военный убил командира, одного солдата и 63-летнюю женщину у себя в части.

Стрельбу по прохожим нападавший транслировал в Facebook. Кроме того, он разместил пост с вопросом, должен ли он сдаться.

До этого он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью "Пора волноваться" и "Никто не может избежать смерти".

По данным полиции, солдат украл автомобиль Humvee из казармы и отправился в торговый центр Terminal 21, стреляя по дороге по людям.

Нападавший скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников.