Сб, 8.02.2020
Мне кажется, пассажиры рядом даже ничего не подозревали. Мой муж и друзья не знали, что я там делаю. Уже позже в самолете объявили, что на борту только что родился мальчик. Все начали аплодировать. Алена Федченко, врач, принимавшая роды в самолёте

Побоище в Казахстане: в массовой драке погибли восемь человек

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Вечером 7 февраля на юге Казахстана произошли массовые беспорядки, сообщает AFP.

В селе Масанчи Жамбылской области началась драка, в которой принимали участие более 70 человек, пишет "Медуза" со ссылкой на официальное заявление МВД.

Когда информация о происходящем распространилась в соцсетях, к столкновению присоединились еще более 300 человек из ближайших сел.

Люди использовали в драке арматуру, камни и даже огнестрельное оружие. 

В результате столкновения погибли восемь человек, еще 40 пострадали. Кроме того, были повреждены порядка 30 домов, магазины и автомобили.

Позже конфликты произошли и в других аулах.

Как сообщает ВВС, обстановку взяли под контроль полиция и Нацгвардия, задержаны 47 человек.

После инцидента была усилена охрана границы с Киргизией, которая проходит менее чем в десяти километрах от села Масанчи.

Власти подробностей конфликта не сообщили, однако известно, что причиной произошедшего может быть бытовой конфликт.

"Медуза" отмечает, что в ночь с 7 на 8 февраля во время беспорядков в Казахстане перестал работать мессенджер WhatsApp.

Власти причастность к сбою официально не прокомментировали, однако вскоре после нормализации обстановки сбои в работе мессенджера прекратились.

Дунгане - народность в Киргизии, на юго-востоке Казахстана и на востоке Узбекистана. Это потомки китайцев, переселившихся в Среднюю Азию из Китая во второй половине XIX века из-за преследований со стороны китайских властей. Исповедуют ислам.

Масанчи считается одним из центров диаспоры дунган. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 90 процентов дунган, 5 процентов казахов и 5 процентов русских.

Последние новости

НАВЕРХ