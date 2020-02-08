Побоище в Казахстане: в массовой драке погибли восемь человек

В селе Масанчи Жамбылской области началась драка, в которой принимали участие более 70 человек, пишет "Медуза" со ссылкой на официальное заявление МВД.

Когда информация о происходящем распространилась в соцсетях, к столкновению присоединились еще более 300 человек из ближайших сел.

Люди использовали в драке арматуру, камни и даже огнестрельное оружие.

Последствия вчерашнего конфликта в Жамбылской области Казахстана, где казахи и дунгане устроили побоище между собой: восемь погибших, десятки пострадавших, сожженные дома. pic.twitter.com/iSULKjoh2o

В результате столкновения погибли восемь человек, еще 40 пострадали. Кроме того, были повреждены порядка 30 домов, магазины и автомобили.

Позже конфликты произошли и в других аулах.

Как сообщает ВВС, обстановку взяли под контроль полиция и Нацгвардия, задержаны 47 человек.

После инцидента была усилена охрана границы с Киргизией, которая проходит менее чем в десяти километрах от села Масанчи.

Власти подробностей конфликта не сообщили, однако известно, что причиной произошедшего может быть бытовой конфликт.

"Медуза" отмечает, что в ночь с 7 на 8 февраля во время беспорядков в Казахстане перестал работать мессенджер WhatsApp.

Власти причастность к сбою официально не прокомментировали, однако вскоре после нормализации обстановки сбои в работе мессенджера прекратились.

Дунгане - народность в Киргизии, на юго-востоке Казахстана и на востоке Узбекистана. Это потомки китайцев, переселившихся в Среднюю Азию из Китая во второй половине XIX века из-за преследований со стороны китайских властей. Исповедуют ислам.

Масанчи считается одним из центров диаспоры дунган. По данным переписи 2009 года, в селе проживало 90 процентов дунган, 5 процентов казахов и 5 процентов русских.