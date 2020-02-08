Минобороны планирует построить недалеко от границы с Россией военный объект

Минобороны не сообщило агентству LETA, для каких целей будет использоваться этот участок, потому что доступ к этой информации ограничен.

В проекте приказа Кабинета министров говорится, что, согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, было утверждено мероприятие плана действий правительства по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством, а также модернизации существующих систем противовоздушной обороны.