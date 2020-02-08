Сб, 8.02.2020
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Минобороны планирует построить недалеко от границы с Россией военный объект

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство обороны в Алуксненском крае, недалеко от границы с Россией, планирует построить некий военный объект.

Министерство подготовило проект приказа Кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью примерно пять гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.

Минобороны не сообщило агентству LETA, для каких целей будет использоваться этот участок, потому что доступ к этой информации ограничен.

В проекте приказа Кабинета министров говорится, что, согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, было утверждено мероприятие плана действий правительства по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством, а также модернизации существующих систем противовоздушной обороны.

В 2018 году правительство концептуально одобрило отчуждение вышеупомянутого земельного участка для нужд национальной обороны и строительство на нем военной инфраструктуры.

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