Василиса Володина объяснила, что происходит с принцем Гарри

"Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее", - рассказала астролог у в своем аккаунте в Instagram.

По мнению Володиной, в произошедшем "Мегзите" виноват Нептун, который негативным образом повлиял на Марс в гороскопе принца.

"Он заставил его отказаться от королевских полномочий. Дата рождения Гарри (15.09.84) предвещает скандалы, интриги, а, главное, дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна", - написала Володина.

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"И вот в январе - "эпикфейл" - по-быстрому отреклись, не поставив в известность Британскую королевскую семью. Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган.

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