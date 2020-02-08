Василиса Володина объяснила, что происходит с принцем Гарри

Известный астролог Василиса Володина изучила влияние планет на судьбу принца Гарри и пришла к грустным выводам: на его жизнь активно и разрушительно влияет женщина-Нептун.
"Помните сказку, где принцесса пренебрегла принцем, но целовала свинопаса? Напомню, что венценосная дурочка осталась ни с чем, а принц при своих. Увы, жизнь всегда грустнее", - рассказала астролог у в своем аккаунте в Instagram.
По мнению Володиной, в произошедшем "Мегзите" виноват Нептун, который негативным образом повлиял на Марс в гороскопе принца.
"Он заставил его отказаться от королевских полномочий. Дата рождения Гарри (15.09.84) предвещает скандалы, интриги, а, главное, дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна", - написала Володина.
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"И вот в январе - "эпикфейл" - по-быстрому отреклись, не поставив в известность Британскую королевскую семью. Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган.
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То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, "выторговать" больше позитива и денег в свой адрес... Не вышло, надо было спросить совета астролога", - отметила Володина.