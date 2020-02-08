Уже разработаны основные принципы новой модели оплаты труда медиков

На данный момент разработаны основные принципы новой модели оплаты труда медиков, и на оставшихся двух собраниях по обсуждению этого вопроса, организуемых Минздравом, они будут отточены, сообщила агентству LETA вице-президент Латвийской ассоциации медсестер (ЛАМ) Илзе Ортвейна.
"Мы поняли, где слабые точки, и трансформировали проблемы в конкретные решения", - подчеркнула она.
Вчера эти решения были представлены отрасли, заявила Ортвейна, подчеркнув, что более конкретная информация о новой модели будет доступна только после последнего собрания.
В организуемых Минздравом собраниях по обсуждению новой модели оплаты труда медиков принимает участие Латвийское общество врачей, ЛАМ, Латвийская ассоциация молодых врачей, руководители больниц, представители Государственной канцелярии, Минздрава, университетов и другие.
По словам Ортвейны, два оставшихся собрания состоятся 13 и 20 февраля.
Как сообщалось, новую модель оплаты труда медиков планируется разработать до марта. По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, главной задачей является установить понятную систему оплаты труда, определив "сколько и чего человеку нужно сделать за восемь часов работы".
Поэтому принято решение увеличить фиксированную часть зарплаты медиков и освободиться от некоторых доплат или сократить их долю по отношению к фиксированной части зарплаты.