Уже разработаны основные принципы новой модели оплаты труда медиков

"Мы поняли, где слабые точки, и трансформировали проблемы в конкретные решения", - подчеркнула она.

Вчера эти решения были представлены отрасли, заявила Ортвейна, подчеркнув, что более конкретная информация о новой модели будет доступна только после последнего собрания.

В организуемых Минздравом собраниях по обсуждению новой модели оплаты труда медиков принимает участие Латвийское общество врачей, ЛАМ, Латвийская ассоциация молодых врачей, руководители больниц, представители Государственной канцелярии, Минздрава, университетов и другие.

По словам Ортвейны, два оставшихся собрания состоятся 13 и 20 февраля.

Как сообщалось, новую модель оплаты труда медиков планируется разработать до марта. По словам министра здравоохранения Илзе Винькеле, главной задачей является установить понятную систему оплаты труда, определив "сколько и чего человеку нужно сделать за восемь часов работы".