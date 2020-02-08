В США мужчина убил жену и сына ради страховки. Его сдала вторая жена - ее он тоже застраховал

Кристина Карслен скончалась 1 января 1991 года в возрасте 30 лет. В доме семьи в штате Калифорния начался пожар, женщина не сумела выбраться из ванной комнаты и задохнулась. Троих детей из пожара вытащил отец.

Через пару дней после смерти женщины ее муж получил страховку по ее полису в размере 215 тысяч долларов и переехал в родной для него штат Нью-Йорк, пишет "Медуза" со ссылкой на The New York Times.

Деньги Карл Холгер Карлсен потратил на покупку дома, переезд и оплату счетов.

Несмотря на то, что женщина погибла всего через 19 дней после того, как супруг застраховал ее жизнь, обвинение ему тогда предъявлено не было.

В 2008 году сын Карлсена Леви застраховал свою жизнь на 700 тысяч долларов. После этого он в присутствии отца подписал документы, согласно которым в случае его смерти все деньги отходят Карлу Холгеру.

Тело Леви Карлсена было обнаружено второй женой его отца Синди уже спустя несколько часов - в гараже его придавило грузовиком, который он чинил.

Полиция признала смерть Леви Карлсена несчастным случаем, однако через три года Синди Карлсен узнала, что муж потратил деньги, полученные по полису страховки сына, на ее собственную страховку - Карл Холгер Карлсен застраховал ее жизнь на 1,2 миллиона долларов.

Сделав соответственные выводы, Синди пошла в полицию. Там ей дали скрытый микрофон, а затем ей удалось мужа "расколоться" - он признался, что подстроил падение грузовика.

В 2013 году мужчина сознался в убийстве сына и был приговорен к 15 годам тюрьмы. На громкий судебный процесс обратили внимание и калифорнийские полицейские, которые вновь открыли дело смерти Кристины Карлсен.

На суде дочь мужчины Эрин рассказала, что уверена в виновности отца в смерти как матери, так и брата. По ее словам, на момент пожара ей было всего шесть лет, и тогда она не понимала происходящего, но став старше она вспомнила, что отец даже не пытался спасти жену.

"Он не приложил усилий, чтобы ее спасти. Просто стоял. Мы знали, что он сделал с нашей матерью. И я знала, что он сделал с моим братом", - сказала она.

3 января 2020 года Карлсен был признан в убийстве своей первой жены. Судя по всему, мужчина специально устроил пожар в доме и заколотил окно в ванной, чтобы жена погибла.