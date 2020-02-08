Фото и видео ⟩ Латвийские фанаты в США встретились с Порзиньгисом, Бертансом и Пасечником

Большая компания латвийских баскетбольных болельщиков в Вашингтоне встретилась с игроками НБА Кристапом Порзиньгисом, Дависом Бертансом и Анджеем Пасечником.
For Latvia. 🇱🇻🇱🇻🇱🇻 pic.twitter.com/PanW61fDHY— Washington Wizards (@WashWizards) February 8, 2020
В ночь на субботу по латвийскому времени "Вашингтон Уизардс" на своем поле со счетом 119:118 обыграли "Даллас Маверикс".
Это была первая в истории НБА встреча, когда на площадку вышли три латвийских баскетболиста - Порзиьнгис, Бертанс и Пасечник.
Latvia meet-and-greet postgame! 🇱🇻 @DBertans_42 x @AnzejsP x @kporzee pic.twitter.com/wa5FPPRBGR— Washington Wizards (@WashWizards) February 8, 2020
Перед матчем находящийся в Вашингтоне журналист Латвийского телевидения Раймонд Гекишс сообщил, что игру могут посетить порядка 600 латвийских фанатов.