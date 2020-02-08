Фото и видео ⟩ Латвийские фанаты в США встретились с Порзиньгисом, Бертансом и Пасечником

В ночь на субботу по латвийскому времени "Вашингтон Уизардс" на своем поле со счетом 119:118 обыграли "Даллас Маверикс".

Это была первая в истории НБА встреча, когда на площадку вышли три латвийских баскетболиста - Порзиьнгис, Бертанс и Пасечник.