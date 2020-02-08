Сб, 8.02.2020
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Фото и видео ⟩ Латвийские фанаты в США встретились с Порзиньгисом, Бертансом и Пасечником

Давис Бертанс, Кристап Порзиньгис и Анджей Пасечник

ФОТО: Washington Wizards/Twitter

Большая компания латвийских баскетбольных болельщиков в Вашингтоне встретилась с игроками НБА Кристапом Порзиньгисом, Дависом Бертансом и Анджеем Пасечником.

В ночь на субботу по латвийскому времени "Вашингтон Уизардс" на своем поле со счетом 119:118 обыграли "Даллас Маверикс".

Это была первая в истории НБА встреча, когда на площадку вышли три латвийских баскетболиста - Порзиьнгис, Бертанс и Пасечник.

Перед матчем находящийся в Вашингтоне журналист Латвийского телевидения Раймонд Гекишс сообщил, что игру могут посетить порядка 600 латвийских фанатов.

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