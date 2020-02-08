Сб, 8.02.2020
Выдача Мисане ЮАР за 48 часов до заседания суда является плевком в лицо как Мисане, так и Латвии, показывающим, что, по мнению датской прокуратуры, жители Латвии не являются гражданами ЕС, интересы которых нужно защищать. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Карантин замедленного действия: как разные страны мира пытаются остановить коронавирус

ФОТО: SIPA/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске:

  • Как в разных странах мира пытаются остановить распространение коронавируса и как вспышка влияет на мировую политику и экономику?
  • В штатном порядке: почему оправдали президента Трампа. Как оправдание Трампа повлияет на предвыборную гонку в США?

Видео: Итоги| 08.02.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.

 

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