Карантин замедленного действия: как разные страны мира пытаются остановить коронавирус

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске:
- Как в разных странах мира пытаются остановить распространение коронавируса и как вспышка влияет на мировую политику и экономику?
- В штатном порядке: почему оправдали президента Трампа. Как оправдание Трампа повлияет на предвыборную гонку в США?
Видео: Итоги| 08.02.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.