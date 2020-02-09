Остапенко на Кубке Федерации победила Кенин, Севастова — Серену Уильямс. Но этого мало

Латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова в ночь на воскресенье, 9 февраля, в матче квалификационного раунда Кубка Федерации одержали две неожиданные победы - против Софии Кенин и Серены Уильямс соответственно. Но этого оказалось недостаточно - путёвка в финальный раунд турнира досталась победителю парного матча - сборной США.
🇺🇸 USA 2⃣ - 2⃣ Latvia 🇱🇻— Fed Cup (@FedCup) February 9, 2020
Into a doubles decider we go!
Anastasija Sevastova delivers for Latvia, defeating Serena Williams 7-6(5) 3-6 7-6(4), breaking the American's unbeaten streak in #FedCup singles matches. pic.twitter.com/6fEPNZ2rCU
После первого дня и двух проведённых игр сборная Латвии уступала США 0:2. Следующая победа означала бы для США победу в дуэли.
Однако, Алёна Остапенко, занимающая 40-ю строчку в мировом рейтинге WTA, одержала победу над седьмой ракеткой в мире, американкой Софией Кенин - победительницей недавнего Australian Open.
Встреча закончилась со счётом 6:3, 2:6, 6:2.
Следом за Остапенко находящаяся на 41-й строчке мирового рейтинга Анастасия Севастова одолела девятую ракетку мира Серену Уильямс, которая впервые в карьере проиграла в одиночной борьбе на Кубке Федерации.
Встреча закончилась с результатом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).
Напомним, днём ранее лучшие латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Алёна Остапенко в США пережили поражения в первых дуэлях Кубка Федерации. Севастова уступила Кенин (2:6, 2:6), а Остапенко - Серене Уильямс (6:7 (4:7), 6:7 (3:7)).
После одиночных встреч состоялся парный матч, в котором Остапенко и Севастова со счётом 4:6, 0:6 уступили американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс.
Таким образом Латвия в дуэли против США уступила со счётом 2:3 и теперь будет бороться за сохранение места в Мировой группе.
Путёвка в финальный раунд Кубка Федерации досталась США.
Отметим, что команда США - самая титулованная женская сборная в истории турнира - американки становились победительницами Кубка Федерации 18 раз, в последний раз - в 2017 году.
Сборную Латвии в борьбе против США представляли ведущие латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова, а также Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане. Капитаном сборной Латвии остается Адриан Жгун.
В свою очередь в команду соперниц входили София Кенин, Серена Уильямс, Коко Гауфф, Элисон Риске и Бетани Маттек-Сандс.