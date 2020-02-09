Вс, 9.02.2020
Когда и в нашем городе подтверждаются случаи заражения коронавирусом, мы перестаем без особой нужды выходить из дома. С утра до вечера включен телевизор - мы слушаем новости. Проживающая в Великобритании гражданка Китая
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • Остапенко на Кубке Федерации победила Кенин, Севастова — Серену Уильямс. Но этого мало

Остапенко на Кубке Федерации победила Кенин, Севастова — Серену Уильямс. Но этого мало

Алёна Остапенко и Анастасия Севастова

ФОТО: AP/Scanpix

​Латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова в ночь на воскресенье, 9 февраля, в матче квалификационного раунда Кубка Федерации одержали две неожиданные победы - против Софии Кенин и Серены Уильямс соответственно. Но этого оказалось недостаточно - путёвка в финальный раунд турнира досталась победителю парного матча - сборной США.

После первого дня и двух проведённых игр сборная Латвии уступала США 0:2. Следующая победа означала бы для США победу в дуэли. 

Однако, Алёна Остапенко, занимающая 40-ю строчку в мировом рейтинге WTA, одержала победу над седьмой ракеткой в мире, американкой Софией Кенин  - победительницей недавнего Australian Open.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 2:6, 6:2.

Следом за Остапенко находящаяся на 41-й строчке мирового рейтинга Анастасия Севастова одолела девятую ракетку мира Серену Уильямс, которая впервые в  карьере проиграла в одиночной борьбе на Кубке Федерации.

Встреча закончилась с результатом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).

Напомним, днём ранее лучшие латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Алёна Остапенко в США пережили поражения в первых дуэлях Кубка Федерации. Севастова уступила Кенин (2:6, 2:6), а Остапенко - Серене Уильямс (6:7 (4:7), 6:7 (3:7)). 

После одиночных встреч состоялся парный матч, в котором Остапенко и Севастова со счётом 4:6, 0:6 уступили американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс.

Таким образом Латвия в дуэли против США уступила со счётом 2:3 и теперь будет бороться за сохранение места в Мировой группе. 

Путёвка в финальный раунд Кубка Федерации досталась США. 

Отметим, что команда США - самая титулованная женская сборная в истории турнира - американки становились победительницами Кубка Федерации 18 раз, в последний раз - в 2017 году. 

Сборную Латвии в борьбе против США представляли ведущие латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова, а также Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане. Капитаном сборной Латвии остается Адриан Жгун.

В свою очередь в команду соперниц входили София Кенин, Серена Уильямс, Коко Гауфф, Элисон Риске и Бетани Маттек-Сандс.

НАВЕРХ