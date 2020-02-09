Остапенко на Кубке Федерации победила Кенин, Севастова — Серену Уильямс. Но этого мало

🇺🇸 USA 2⃣ - 2⃣ Latvia 🇱🇻



Into a doubles decider we go!



Anastasija Sevastova delivers for Latvia, defeating Serena Williams 7-6(5) 3-6 7-6(4), breaking the American's unbeaten streak in #FedCup singles matches. pic.twitter.com/6fEPNZ2rCU — Fed Cup (@FedCup) February 9, 2020

После первого дня и двух проведённых игр сборная Латвии уступала США 0:2. Следующая победа означала бы для США победу в дуэли.

Однако, Алёна Остапенко, занимающая 40-ю строчку в мировом рейтинге WTA, одержала победу над седьмой ракеткой в мире, американкой Софией Кенин - победительницей недавнего Australian Open.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 2:6, 6:2.

Следом за Остапенко находящаяся на 41-й строчке мирового рейтинга Анастасия Севастова одолела девятую ракетку мира Серену Уильямс, которая впервые в карьере проиграла в одиночной борьбе на Кубке Федерации.

Встреча закончилась с результатом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4).

Напомним, днём ранее лучшие латвийские теннисистки Анастасия Севастова и Алёна Остапенко в США пережили поражения в первых дуэлях Кубка Федерации. Севастова уступила Кенин (2:6, 2:6), а Остапенко - Серене Уильямс (6:7 (4:7), 6:7 (3:7)).

После одиночных встреч состоялся парный матч, в котором Остапенко и Севастова со счётом 4:6, 0:6 уступили американкам Софии Кенин и Бетани Маттек-Сандс.

Таким образом Латвия в дуэли против США уступила со счётом 2:3 и теперь будет бороться за сохранение места в Мировой группе.

Путёвка в финальный раунд Кубка Федерации досталась США.

Отметим, что команда США - самая титулованная женская сборная в истории турнира - американки становились победительницами Кубка Федерации 18 раз, в последний раз - в 2017 году.

Сборную Латвии в борьбе против США представляли ведущие латвийские теннисистки Алёна Остапенко и Анастасия Севастова, а также Диана Марцинкевич и Даниэла Висмане. Капитаном сборной Латвии остается Адриан Жгун.