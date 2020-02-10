Фото: Лобода показала неприглядную изнанку свой профессии

"А вы думаете профессия шахтера легче?", "Любая профессия, если человек работает на совесть - тяжелый труд!", "Примерка платьев, как это тяжело. Можно, конечно, устать", "На стройке не работали, там мозоли по больше", "У меня тоже так бывает, а я не артист" - писали комментаторы.