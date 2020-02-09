Вс, 9.02.2020
Еще пару недель назад отец смеялся над этим и упрекал меня в паранойе, когда я в первый раз заказывала партию масок. Теперь он изменил свое мнение. Проживающая в Великобритании гражданка Китая

В субботу двое людей провалились под лед

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в субботу, 8 февраля, поспешили на помощь двум людям, которые провалились при попытке пройти по тонкому льду.

По словам пресс-секретаря VUGD Агриты Витолы, один человек провалился под лед в Икшкильском крае, а другой - в Кекавском крае.

Очевидцы, заметившие происшествие, ответственно сообщили о нем VUGD, но провалившиеся успешно выбрались на берег до прибытия спасателей.

VUGD напоминает - из-за теплой погоды на водоемах в Латвии не образовался толстый слой льда, и даже там, где кажется, что лед начинает появляться, ни в коем случае не следует ступать на него, поскольку, скорее всего, он не выдержит вес человека.

Последние новости

НАВЕРХ