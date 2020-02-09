В субботу двое людей провалились под лед

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в субботу, 8 февраля, поспешили на помощь двум людям, которые провалились при попытке пройти по тонкому льду.
По словам пресс-секретаря VUGD Агриты Витолы, один человек провалился под лед в Икшкильском крае, а другой - в Кекавском крае.
Очевидцы, заметившие происшествие, ответственно сообщили о нем VUGD, но провалившиеся успешно выбрались на берег до прибытия спасателей.
VUGD напоминает - из-за теплой погоды на водоемах в Латвии не образовался толстый слой льда, и даже там, где кажется, что лед начинает появляться, ни в коем случае не следует ступать на него, поскольку, скорее всего, он не выдержит вес человека.