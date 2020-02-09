Видео из салона: пассажирский самолет совершил жесткую посадку

В воскресенье, 9 февраля, пассажирский самолет авиакомпании Utair при посадке в Усинске, Коми, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, сообщает "Интерфакс". Пассажир этого рейса заснял происшествие на видео.
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По информации агентства, самолет, выполнявший рейс из Москвы, получил серьезные повреждения, однако среди пассажиров и членов экипажа нет обошлось без пострадавших.
Всего на борту были 94 человека.
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