Утечка миллиардов из Казахстана: возможно, руководство TKB требовало 3 млн на взятки чиновникам Латвии

От 5 до 7 миллиардов долларов США - такие огромные суммы в свое время могли быть украдены из крупнейшего банка в Казахстане его руководителем Мухтаром Аблазовым, который в настоящее время скрывается во Франции.

Это произошло 10 лет назад, но следователи все еще отслеживают пропавшие деньги.

В распоряжении Nekā personīga есть документы служб Казахстана, которые подтверждают, что часть денег также прошла через банки в Латвии.

Наши полицейские следователи не сообщают подробно о том, предпринимаются ли какие-либо следственные действия в отношении отмывания денег Аблазова. Начальник полиции Интс Кюзис лишь подтвердил, что они есть.

Мухтар Аблазов был и министром энергетики Казахстана, и сидел в тюрьме, и возглавлял крупнейший банк Казахстана "БТА Банк".

Когда государство национализировало его после глобального кризиса в 2009 году, выяснилось, что из банка исчезли астрономические суммы.

Часть денег была переведена в зарубежные офшоры через Латвию.

Семья Аблазова бежала в Европу. Он получил политическое убежище в Великобритании. Теперь он живет во Франции, откуда на своем YouTube-канале, как противник режима в Казахстане, рассказывает, как лидеры Казахстана разворовывают страну.

С момента предполагаемых преступлений банкира прошло более 10 лет. Следователи в Казахстане и других странах все еще пытаются понять, куда и как ушли деньги "БТА Банка".

В России Аблазова обвиняют в краже 4,5 миллиарда евро, в Украине - 364 миллиона евро. Казахстан обвинил Аблазова в финансовых преступлениях на сумму более 4,6 миллиарда евро.

В распоряжение Nekā Personīga попали документы и свидетельства бывших подчиненных Аблазова, которые показывают, как деньги отмывались в Латвии.

Согласно допросам сотрудников "БТА Банка", проведенным казахстанскими следователями в сентябре 2017 года, переводы были осуществлены в несколько оффшорных банков с использованием латвийских банков BALTIKUMS и Trasta komercbanka.

Сотрудничество с обоими латвийскими финансовыми институтами осуществлялась с 2001 года.

В 2006 году "БТБ Банк" выдал кредиты ряду оффшорных компаний:

RIMOS LTD - 120 млн USD

Wintera holding LTD - 104 млн USD

Highbond Associates LTD - 109 млн USD

Toros LTD - 128 млн USD

Starwood contracts Ltd - 118 млн USD

Netgold Services Ltd - 146 млн USD

Итого: 725 млн USD

По словам сотрудников Аблазова, в столицу Казахстана Алматы часто ездил председатель правления Trasta Komercbanka Виктор Зиемелис.

Встречи с руководством банка проводились регулярно с 2005 по 2008 год, в основном в кабинете Аблазова.

В 2009 году, когда Аблазов уже скрывался в Лондоне, он встретился с Зиемелисом и Игорем Буймистером, акционером Trasta Komercbanka.

Во время допроса в Лондоне один из сотрудников банка, который присутствовал на встрече, вспомнил это. Тема встречи - как разморозить денежный перевод из Казахстана на сумму 77 миллионов долларов США на оффшорный счет, зарегистрированный у клиента Trasta komercbanka на Британских Виргинских островах.