Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года

На этой неделе Скорпионы могут совершать некоторые неправильные шаги, но при этом у них быстро получится вернуть все на круги своя, увнряет астролог. Главное - сохранять последовательность и не браться за все дела сразу. Лучше успеть сделать хорошо что-то одно, нежели начать миллион дел и не завершить ни одно из них.

Стрелец

У людей, рожденных под этим знаком, могут возникнуть некоторые неурядицы во вторник или в среду, пока ночные светила будут находиться в негативном состоянии.

Для Стрельцов на первой план выйдет личная выгода, что не всегда хорошо сказывается на отношениях с окружающими, предупреждает Василиса Володина.

Сфокусироваться на себе и своих проблемах стоит ближе к концу недели. В понедельник и вторник - 10 и 11 февраля - желательно помогать всем нуждающимся, чтобы очистить карму и привлечь больше удачи в свою жизнь. Очень полезно заниматься получением новых знаний, делиться ими с коллегами и партнерами. Также звезды рекомендуют не раскрывать свои карты раньше времени.

Козерог

Эта неделя будет глотком свежего воздуха для Козерогов. Нужно думать о позитиве, побольше мечтать и не фокусироваться на негативных мыслях и мнении отрицательно настроенных людей. Если в будние дни ожидается повышенная динамика, то на выходных Козерогов ждет размеренность и спокойствие.

Асторолог советует этим людям прислушиваться к своему внутреннему голосу и присматриваться к тому, что происходит вокруг.

Внимательность - лучший друг успеха, ведь внимательные люди знают в два раза больше остальных. Единственная проблема может ожидать Козерогов на выходных. Речь идет о ревности, которая может дать о себе знать в самый неподходящий момент отношений.

Водолей

Водолеям на этой неделе придется столкнуться с очень изменчивой энергетикой звезд и планет, отмечает Василиса Володина. Удача будет приходить и тут же уходить. На горизонте могут возникнуть непредвиденные трудности, которые выбьют Водолеев из колеи и заставят поволноваться. В любви поможет избавление от фальши.

Эта неделя - словно камень преткновения для активных и динамичных Водолеев. Она немного замедлит их и заставит задуматься о жизни.

Не стоит расценивать это как проблему. Ведь иногда очень полезно остановиться, посмотреть на свою жизнь со стороны, выявить в ней какие-то неполадки, решить их, а потом продолжить путь с новыми силами.

Рыбы

У Рыб в период с 10 по 16 февраля может повыситься восприимчивость к критике и негативным словам со стороны окружающих. Слушать лучше только тех, кому вы больше всего доверие, советует астролог.

Это будет не самый простой период, но у Рыб все равно появится шанс преуспеть в делах и любви, потому что звезды будут созидательны и снабдят их удачей.