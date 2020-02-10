Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года

Василиса Володина - известный российский астропсихолог и телеведущая. Ее прогнозы всегда наполнены позитивом, потому что вне зависимости от расположения звезд в тот или иной период она всегда знает, как обойти препятствия на жизненном пути.
В период с 10 по 16 февраля представителям всех знаков Зодиака желательно заняться восстановлением своей энергетики. Для этого надо жить с оптимизмом в душе, общаться с приятными людьми и проявлять максимум физической активности. Это универсальные советы астролога, которым стоит следовать в предстоящие семь дней. А теперь - конкретно для каждого знака зодиакального круга!
Овен
На этой неделе приветствуется любая инициатива в работе, в делах по дому, в любви. Можно браться за какие-то новые проекты либо полностью посвящать себя тому, что не удалось осуществить на прошлой неделе.
Представителям этого знака стоит настроиться на текущие дела, забыв о прошлом и не думая о слишком далеком будущем.
Энергия звезд и планет поможет им пролить свет на свои скрытые возможности. Чтобы минимизировать вероятность проблем, нужно быть внимательнее к мелочам, отмечает Василиса Володина.
В конце недели Овны станут чуть более нервными. Чтобы не переживать лишний раз, лучше соблюдать режим дня, не ложиться поздно и не вставать слишком рано.
В любви повезет и тем, кто уже в отношениях, и тем, кто еще пока находится в поиске. Начатые сейчас отношения могут перерасти в серьезный роман в обозримом будущем.
Телец
Для повышения энергетики Тельцам можно заняться творчеством и арт-терапией. Главное - не сидеть без дела, даже если хорошее настроение вдруг сменится переживаниями и негативом. Представителям этого знака в любви и в делах поможет умение добиваться своего, усидчивость и сила воли.
В середине недели Тельцов могут ожидать новые приятные знакомства, которые приведут к успехам в амурных делах.
На выходных обязательно нужно оторваться от работы, расслабиться, встретиться с друзьями, запланировать встречу с любимым человеком. Тельцам стоит отказаться от аскетичных выходных в стиле "уборка, готовка и телевизор". Астролог рекомендует этим людям разнообразить свой досуг, сходить куда-нибудь развлечься с друзьями, сменить обстановку, поменять образ.
Близнецы
Близнецам звезды советуют пристальнее следить за своим самочувствием и настроением. Не стоит переутомляться, а также поддерживать негативную инициативу недоброжелателей и врагов.
Звезды и планеты будут находиться в диссонансе в понедельник и в субботу. Именно в эти дни лучше позаботиться о себе больше всего.
Высилиса Володина не советуют Близнецам на этой неделе делать что-то спонтанно, необдуманно. Также лучше не совершать дорогостоящие покупки и не тратить деньги на то, в чем нет никакой уверенности. Желательно помогать близким, друзьям и коллегам, если те попросят поддержки. Любое добро вернется в обозримом будущем удачей.
Рак
Ракам, по прогнозу астролога, уже в понедельник понадобится дополнительная энергия, поскольку звезды и планеты будут находиться в полной дисгармонии. Никаких самокопаний в начале недели быть не должно: самоанализом лучше заняться на выходных, когда небесные тела станут более гармоничными.
Любые трудности этой недели лучше воспринимать проще, опираясь не на интуицию, а на логику и личный жизненный опыт.
Советы близких и друзей не всегда помогают вырваться из цепких лап неудач и апатии, и на этой неделе Раки смогут сделать это только сами. Несмотря на трудности, они преуспеют в работе и финансовых делах. Главное - не рисковать зря и не влезать в авантюры.
Лев
Эта неделя будет крайне позитивной для Львов, обещает Василиса Володина. Небесные тела будут находиться в полной гармонии, причем на протяжении всех первых пяти дней. На выходных сила светил немного спадет, но не лишит Львов всей удачи. Если на субботу и воскресенье не запланировано никаких дел, лучше просто немного расслабиться и сменить обстановку.
Будние дни идеально подходят для покупок любого характера.
Можно вкладывать деньги в собственное развитие, покупать одежду, менять образ, отправляться в путешествия.
В понедельник и вторник особенно благоприятно посещать людные места и массовые мероприятия. Ближе к концу недели лучше быть осторожнее на дорогах. Очень сильной будет интуиция, которой стоит доверять в трудных ситуациях.
Дева
Девам будет непросто в любви из-за ревности. Звезды и планеты рекомендуют не провоцировать дальнейший конфликт. В обозримом будущем с ревнивой второй половинкой будет проще договориться и найти компромиссные решения.
В первой половине недели астролог советует приступать к реализации задуманных дел дома и на работе.
Девам категорически запрещено лениться, если они хотят добиться максимальных результатов на работе и в бизнесе.
Нужно бросить все свои силы на реализацию планов, потому что лучшего времени для этого просто не найти. Астролог советует прислушиваться к своему сердцу, если на пути появятся проблемы, которые будет непросто решить.
Весы
Решение семейных проблем нельзя откладывать в дальний ящик. Наступает наилучшее время для помощи близким, причем как материальной, так и психологической.
Звезды советуют не обделять родных заботой и позитивом, проводить с ними больше времени и демонстрировать свои чувства.
По прогнозу Василисы Володиной, Весам на этой неделе повезет в поисках своей половинки.
В середине недели наступит период, благоприятный для творческой деятельности, новых покупок, поиска мотивации и вдохновения. В целом неделя станет одной из самых лучших и ярких за последнее время. Весам удастся полностью раскрыть свой потенциал и добиться наилучших результатов в любой сфере.
Скорпион
Последние три дня недели принесут Скорпионам множество приятных знакомств. Харизма и обаяние этих людей возрастут до небес, но все это не будет иметь никакого смысла, если Скорпионы не смогут поднять себе настроение и заразить оптимизмом окружающих.
Если роман, заведенный в эти дни, окажется скоротечным, расстраиваться не стоит. Так решили звезды, которые оберегают Скорпионов от проблем.
На этой неделе Скорпионы могут совершать некоторые неправильные шаги, но при этом у них быстро получится вернуть все на круги своя, увнряет астролог. Главное - сохранять последовательность и не браться за все дела сразу. Лучше успеть сделать хорошо что-то одно, нежели начать миллион дел и не завершить ни одно из них.
Стрелец
У людей, рожденных под этим знаком, могут возникнуть некоторые неурядицы во вторник или в среду, пока ночные светила будут находиться в негативном состоянии.
Для Стрельцов на первой план выйдет личная выгода, что не всегда хорошо сказывается на отношениях с окружающими, предупреждает Василиса Володина.
Сфокусироваться на себе и своих проблемах стоит ближе к концу недели. В понедельник и вторник - 10 и 11 февраля - желательно помогать всем нуждающимся, чтобы очистить карму и привлечь больше удачи в свою жизнь. Очень полезно заниматься получением новых знаний, делиться ими с коллегами и партнерами. Также звезды рекомендуют не раскрывать свои карты раньше времени.
Козерог
Эта неделя будет глотком свежего воздуха для Козерогов. Нужно думать о позитиве, побольше мечтать и не фокусироваться на негативных мыслях и мнении отрицательно настроенных людей. Если в будние дни ожидается повышенная динамика, то на выходных Козерогов ждет размеренность и спокойствие.
Асторолог советует этим людям прислушиваться к своему внутреннему голосу и присматриваться к тому, что происходит вокруг.
Внимательность - лучший друг успеха, ведь внимательные люди знают в два раза больше остальных. Единственная проблема может ожидать Козерогов на выходных. Речь идет о ревности, которая может дать о себе знать в самый неподходящий момент отношений.
Водолей
Водолеям на этой неделе придется столкнуться с очень изменчивой энергетикой звезд и планет, отмечает Василиса Володина. Удача будет приходить и тут же уходить. На горизонте могут возникнуть непредвиденные трудности, которые выбьют Водолеев из колеи и заставят поволноваться. В любви поможет избавление от фальши.
Эта неделя - словно камень преткновения для активных и динамичных Водолеев. Она немного замедлит их и заставит задуматься о жизни.
Не стоит расценивать это как проблему. Ведь иногда очень полезно остановиться, посмотреть на свою жизнь со стороны, выявить в ней какие-то неполадки, решить их, а потом продолжить путь с новыми силами.
Рыбы
У Рыб в период с 10 по 16 февраля может повыситься восприимчивость к критике и негативным словам со стороны окружающих. Слушать лучше только тех, кому вы больше всего доверие, советует астролог.
Это будет не самый простой период, но у Рыб все равно появится шанс преуспеть в делах и любви, потому что звезды будут созидательны и снабдят их удачей.
Стоит фильтровать входящую информацию, разделяя ее на "спам" и нечто полезное. Многие из окружающих могут лгать, искажать факты. Если этого не заметить вовремя, не исклчены проблемы. Также звезды и планеты не советуют Рыбам наживать себе новых врагов. Лучше быть предельно отзывчивыми и добрыми, чтобы нейтрализовать желание людей ставить палки в колеса.