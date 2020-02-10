Соцсети развеселило видео необычной аварии в Риге

В соцсетях распространятся видео, на котором можно увидеть довольно своеобразное ДТП, результатом которого стала Škoda Fabia, припаркованная прямо на металлическом барьере безопасности, разделяющем полосы.
На этом видео, размещенном на Facebook 8 февраля, видно, что на место событий уже прибыла полиция.
Автор ролика отмечает, что авария происзошла на набережной в Риге. Если точнее - это перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева недалеко от Спикери.
"Можете припарковаться так, как припарковалась девушка?" - интересуется в комментариях автор видео.