Пн, 10.02.2020
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Соцсети развеселило видео необычной аварии в Риге

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В соцсетях распространятся видео, на котором можно увидеть довольно своеобразное ДТП, результатом которого стала Škoda Fabia, припаркованная прямо на металлическом барьере безопасности, разделяющем полосы.

На этом видео, размещенном на Facebook 8 февраля, видно, что на место событий уже прибыла полиция.

Автор ролика отмечает, что авария происзошла на набережной в Риге. Если точнее - это перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева недалеко от Спикери.

"Можете припарковаться так, как припарковалась девушка?" - интересуется в комментариях автор видео. 

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