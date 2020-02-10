Рижане регулярно переплачивают за воду. Причина - ошибки общедомовых счетчиков

Расточительство повлияло на счета, которые ежемесячно получали жители. Чаще всего споры вызывала строчка "разница потребления воды". Кроме измеренного находящимися в квартире счетчиками, нужно платить и за фиксированное большим общедомовым счетчиком. Однако его показания не вызывают доверия - они показывают потребление больше, чем оно было в реальности.

Потребленную многоквартирными домами воду учитывают в два этапа. В каждой квартире установлены счетчики, которые фиксируют, сколько воды было потреблено. Кроме того, на весь дом есть счетчик от Rīgas ūdens, который измеряет, сколько воды было потрачено всего. Показания этого счетчика обычно больше и счет нужно оплачивать согласно ему. Поэтому жители платят больше, чем потребляют.

Девятиэтажка на улице Дзелзавас. Согласно показаниям счетчиков декларированных квартир, в течение года жители потребляли около семи тысяч кубометров воды. Устройство Rīgas ūdens насчитало на тысячу кубометров или 16% больше. За это дополнительно подсчитанное жители заплатили более двух тысяч евро.

Девятиэтажка на улице Варавикснес. Жители измерили потребление воды в размере пяти тысяч кубометров. Общедомовой счетчик измерил на тысячу больше. За разницу уплачены две тысячи евро. Таким образом, на 19% больше, отмечает передача.

Двухэтажный дом на улице Артилерияс. Указанное жителями потребление за год - около 500 кубометров. Счетчик Rīgas ūdens насчитал на 230 кубометров или почти вполовину больше. За разницу жители заплатили почти 500 евро.

Должностные лица Rīgas namu pārvaldnieks и думы считают, что ошибка - в показаниях счетчиков жителей. Годами они поясняли разницу в потреблении воды тем, что обитатели квартир считывают данные неправильно или ложно.

Однако и в случаях, когда во всех квартирах дома установлены современные устройства, считываемые удаленно, разница остается. Частные домоуправы считают, что проблема в общедомовых счетчиках Rīgas ūdens.

Причины разницы потребления воды: 1. Указаны меньшие показатели счетчика, чем на самом деле. 2. На счетчики оказано механическое влияние, которое остановило или затруднило их работу. 3. Установлены разные счетчики потребления воды. 4. Установлены счетчики воды с различой чувствительностью восприятия потока воды. 5. Система водоподачи жилых домов находится в плохом техническом состоянии. 6. Показатели потребления воды считаны и поданы в разные даты. 7. Количество воды, утекшей в результате аварий и ремонтных работ. 8. В части квартир не установлены или не верифицированы счетчики воды. 9. Отличается время проведения повторной верификации счетчиков. 10. Счетчики засорились, качество воды плохое. 11. Не соблюдались требования установки счетчиков воды. 12. Засорился или поврежден общедомовой счетчик.

Один из способов добиться, чтобы общедомовой счетчик был более точным, - установка водного фильтра. В ноябре правительство дало задачу Министерству охраны среды и регионального развития оценить этот вопрос. Министерство обещало взяться за него в этом году.

Обычно установленные в квартирах счетчики оборудованы фильтрами, поэтому некачественная вода и грязь вредят им меньше. В свою очередь у общедомовых счетчиков фильтров нет. Следить за подозрительной разницей и требовать смены большого счетчика - задача домоуправа. Сейчас Rīgas ūdens получает около 300 таких просьб в год.